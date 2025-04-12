12 апреля 2025

Симоньян рассказала об отношении Трампа к Украине

Симоньян: Трампу наплевать на Украину
© Служба новостей «URA.RU»
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Симоньян высказала об отношении Трампа к Украине
Симоньян высказала об отношении Трампа к Украине Фото:

Президент США Дональд Трамп не заинтересован в продолжении поддержки Украины вооружениями и в участии в конфликтах. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян. По ее словам, ему наплевать на эту страну, он не хочет больше им помогать.

«У нас есть все основания полагать, что он (Трамп — прим ред.) действительно хотел бы прекратить [конфликт] на Украине за один день. И ему действительно наплевать на эту Украину. И ему действительно совсем не хочется помогать еще больше оружием, тратить на это безумное количество денег», — сказала Симоньян в эфире программы «Право знать».

Ранее администрация американского президента уже приняла решение о приостановке финансирования новых поставок вооружений на Украину и обсуждалась возможность заморозки уже запланированных передач оружия из американских военных запасов. Это решение было принято несмотря на готовность украинского лидера Владимира Зеленского к переговорам и его предложение по сотрудничеству в сфере добычи полезных ископаемых.

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Президент США Дональд Трамп не заинтересован в продолжении поддержки Украины вооружениями и в участии в конфликтах. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян. По ее словам, ему наплевать на эту страну, он не хочет больше им помогать. «У нас есть все основания полагать, что он (Трамп — прим ред.) действительно хотел бы прекратить [конфликт] на Украине за один день. И ему действительно наплевать на эту Украину. И ему действительно совсем не хочется помогать еще больше оружием, тратить на это безумное количество денег», — сказала Симоньян в эфире программы «Право знать». Ранее администрация американского президента уже приняла решение о приостановке финансирования новых поставок вооружений на Украину и обсуждалась возможность заморозки уже запланированных передач оружия из американских военных запасов. Это решение было принято несмотря на готовность украинского лидера Владимира Зеленского к переговорам и его предложение по сотрудничеству в сфере добычи полезных ископаемых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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