URA.RU узнало подробности ЧП на ТЭЦ в Оренбурге

На Сакмарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Оренбурге произошло замыкание, что вызвало звук схожий со взрывом. Об этом URA.RU сообщили в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС), опровергнув версии о возможной диверсии. В настоящее время специалисты работают над устранением последствий аварии.
«Это не сильный взрыв, а произошло замыкание на трансформаторной подстанции. Сейчас данную аварию устраняют, никакой диверсии в этом нет», — сказал представитель ЕДДС в беседе с корреспондентом URA.RU. Причина замыкания пока не установлена, работы по восстановлению планируют завершить в течение трех часов.
Ранее СМИ сообщили о сильном взрыве в районе Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге. Согласно сообщениям очевидцев, происшествие случилось около пяти часов утра. В результате этого инцидента произошло прекращение подачи электроэнергии в домах, расположенных поблизости. После взрыва в воздух поднялся столб дыма и начался пожар.
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