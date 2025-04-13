Жители «тюменской матрешки» полюбовались Розовым полнолунием. Фоторепортаж

Жители ХМАО, ЯНАО и Тюменской области поделились кадрами Розового полнолуния
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Жители «тюменской матрешки» восхитились красотой луны
Жители «тюменской матрешки» восхитились красотой луны Фото:

Сегодня ночью — с 12 на 13 апреля — жители ЯНАО, ХМАО и Тюменской области смогли наблюдать необычное природное явление с романтичным названием Розовое полнолуние. В это время Луна отдалилась от Земли на максимальное расстояние и окрасилась в нежно-розовый цвет. Жители «тюменской матрешки» поделились кадрами, которые им удалось запечатлеть.

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Сегодня ночью — с 12 на 13 апреля — жители ЯНАО, ХМАО и Тюменской области смогли наблюдать необычное природное явление с романтичным названием Розовое полнолуние. В это время Луна отдалилась от Земли на максимальное расстояние и окрасилась в нежно-розовый цвет. Жители «тюменской матрешки» поделились кадрами, которые им удалось запечатлеть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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