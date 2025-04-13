Жители «тюменской матрешки» восхитились красотой луны
Сегодня ночью — с 12 на 13 апреля — жители ЯНАО, ХМАО и Тюменской области смогли наблюдать необычное природное явление с романтичным названием Розовое полнолуние. В это время Луна отдалилась от Земли на максимальное расстояние и окрасилась в нежно-розовый цвет. Жители «тюменской матрешки» поделились кадрами, которые им удалось запечатлеть.
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