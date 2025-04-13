ВСУ бросили все силы на битву за последние села в Курской области

Украинские войска бросили все силы на удержание Горналя в Курской области
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ВСУ бросили все силы на удержание Горналя
ВСУ бросили все силы на удержание Горналя Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Украинские силы активно бросают все силы и используют беспилотники для сдерживания продвижения ВС РФ в районе Горналя под Курском. Об этом сообщили в российской группировке войск «Север».

«Идет активное применение со стороны противников дронов, чтобы ухудшить логистику и сдержать продвижение наших войск. Бросают все силы, чтобы удержать населенный пункт под своим контролем», — передает РИА Новости слова представителей группировки РФ.

Кроме того, отмечается, что гексакоптер «Баба-Яга», ранее использовавшийся ВСУ исключительно ночью, теперь задействован круглосуточно. Это изменение тактики указывает на усиление попыток украинских войск по замедлению продвижения российских подразделений и удержанию контроля над населенным пунктом.

Ранее военные подразделения 22-го и 30-го полков группировки «Север» вступили в периферийные районы села Горналь в Суджанском районе Курской области. Горналь представляет собой один из последних населенных пунктов в регионе, находящихся под контролем ВСУ. Военные, подчиняющиеся киевскому режиму, активно защищают эти территории, стремясь сохранить свои позиции.

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Украинские силы активно бросают все силы и используют беспилотники для сдерживания продвижения ВС РФ в районе Горналя под Курском. Об этом сообщили в российской группировке войск «Север». «Идет активное применение со стороны противников дронов, чтобы ухудшить логистику и сдержать продвижение наших войск. Бросают все силы, чтобы удержать населенный пункт под своим контролем», — передает РИА Новости слова представителей группировки РФ. Кроме того, отмечается, что гексакоптер «Баба-Яга», ранее использовавшийся ВСУ исключительно ночью, теперь задействован круглосуточно. Это изменение тактики указывает на усиление попыток украинских войск по замедлению продвижения российских подразделений и удержанию контроля над населенным пунктом. Ранее военные подразделения 22-го и 30-го полков группировки «Север» вступили в периферийные районы села Горналь в Суджанском районе Курской области. Горналь представляет собой один из последних населенных пунктов в регионе, находящихся под контролем ВСУ. Военные, подчиняющиеся киевскому режиму, активно защищают эти территории, стремясь сохранить свои позиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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