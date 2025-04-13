Трамп надеется, что скоро отношения России и Украины наладятся

Reuters: Трамп выразил надежду на скорое улучшение отношений между РФ и Украиной
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Трамп считает, что отношения Москвы и Киева скоро наладятся
Трамп считает, что отношения Москвы и Киева скоро наладятся Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на улучшение отношений между Москвой и Киевом и скорое разрешение конфликта. Во время разговора с журналистами на борту самолета Air Force One Трамп подчеркнул, что текущие переговоры могут привести к успеху в прекращении боевых действий на Украине.

«Я думаю, что отношения между Украиной и Россией могут быть хорошими, и вы довольно скоро в этом убедитесь», — передает Reuters слова американского лидера. Трамп также добавил, что наступает время, когда встает выбор: принять ситуацию или умолчать. Однако, по всем признакам, дела идут успешно, отметил глава Штатов.

Ранее на переговорах в Анталье министры иностранных дел России и Турции, Сергей Лавров и Хакан Фидан, обсудили вопросы безопасности мореплавания в Черном море, а также рассмотрели возможные меры для достижения прекращения огня в конфликте между Россией и Украиной. Помимо этого, российская сторона представила Турции список атак на энергетические объекты в России, осуществленных Украиной после объявления моратория.

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Президент США Дональд Трамп выразил надежду на улучшение отношений между Москвой и Киевом и скорое разрешение конфликта. Во время разговора с журналистами на борту самолета Air Force One Трамп подчеркнул, что текущие переговоры могут привести к успеху в прекращении боевых действий на Украине. «Я думаю, что отношения между Украиной и Россией могут быть хорошими, и вы довольно скоро в этом убедитесь», — передает Reuters слова американского лидера. Трамп также добавил, что наступает время, когда встает выбор: принять ситуацию или умолчать. Однако, по всем признакам, дела идут успешно, отметил глава Штатов. Ранее на переговорах в Анталье министры иностранных дел России и Турции, Сергей Лавров и Хакан Фидан, обсудили вопросы безопасности мореплавания в Черном море, а также рассмотрели возможные меры для достижения прекращения огня в конфликте между Россией и Украиной. Помимо этого, российская сторона представила Турции список атак на энергетические объекты в России, осуществленных Украиной после объявления моратория.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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