Стал «дипломатической» рок-звездой и поставил диагноз Зеленскому: чем удивил Лавров на Анталийском форуме

Выступление Лаврова вызвало ажиотаж на Анталийском дипломатическом форуме
© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление Лаврова стало одним из самых обсуждаемых на форуме
Выступление Лаврова стало одним из самых обсуждаемых на форуме Фото:

Выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме вызвало ажиотаж со стороны СМИ и участников мероприятия. Основными темами обсуждения стали вопросы безопасности судоходства в Черном море и текущей обстановке на Украине. Главные заявления Лаврова в ходе Анталийского дипломатического форума — в материале URA.RU.

Безопасность Черного моря и ситуация на Украине

На встрече в Анталье министры иностранных дел России и Турции Лавров и Хакан Фидан обсудили безопасность судоходства в Черном море и возможные пути достижения перемирия в российско-украинском конфликте. По данным турецких источников, стороны также затронули ситуацию в Сирии и обстановку в секторе Газа. Кроме того, российская сторона предоставила Турции перечень атак, осуществленных Киевом по энергетическим объектам РФ с момента введения моратория.

Почему Лаврова назвали «дипломатической рок-звездой»

Выступление Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме вызвало ажиотаж среди участников. Зал был переполнен, некоторые слушатели сидели на полу из-за нехватки мест. Ведущий дискуссии в шутку предложил в следующий раз проводить встречу с Лавровым на стадионе, учитывая его популярность.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что министра сравнили с «дипломатической рок-звездой». По ее словам, выступление Лаврова стало одним из самых обсуждаемых на форуме после речи президента Турции Реджепа Эрдогана.

Лавров о роли Трампа в урегулировании украинского конфликта

Глава российского МИДа заявил, что президент США Дональд Трамп — единственный западный лидер, который осознает необходимость устранения первопричин конфликта на Украине. Лавров подчеркнул, что глава Штатов признал ошибочность втягивания Украины в НАТО.

Кроме того, по словам министра, Россия и США ведут переговоры о двусторонних отношениях, в том числе о нормализации деятельности дипломатических представительств. Москва изучает перспективы реализации совместных проектов с Вашингтоном.

К какой войне готовится Европа

Лавров заявил, что евро-атлантические страны сосредоточены на подготовке к новому военному конфликту, а не на поиске дипломатических решений. Во главе процесса стоят Германия, Франция и Великобритания. 

Реакция Лаврова на заявления Зеленского о миротворцах

Министр иностранных дел РФ назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о привлечении иностранных военных на Украину «шизофреническими». Он напомнил, что Киев отвергает любые переговоры по вопросам НАТО и территорий, требуя лишь оружия. Лавров подчеркнул, что такая позиция противоречит логике мирного урегулирования.

Что волнует Россию в контексте украинского конфликта

Лавров заявил, что для России в контексте украинского урегулирования ключевое значение имеют не территории, а права людей, проживающих на них. Он напомнил о многовековой истории этих регионов и обвинил Киев в лишении их жителей базовых прав.

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Выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме вызвало ажиотаж со стороны СМИ и участников мероприятия. Основными темами обсуждения стали вопросы безопасности судоходства в Черном море и текущей обстановке на Украине. Главные заявления Лаврова в ходе Анталийского дипломатического форума — в материале URA.RU. Безопасность Черного моря и ситуация на Украине На встрече в Анталье министры иностранных дел России и Турции Лавров и Хакан Фидан обсудили безопасность судоходства в Черном море и возможные пути достижения перемирия в российско-украинском конфликте. По данным турецких источников, стороны также затронули ситуацию в Сирии и обстановку в секторе Газа. Кроме того, российская сторона предоставила Турции перечень атак, осуществленных Киевом по энергетическим объектам РФ с момента введения моратория. Почему Лаврова назвали «дипломатической рок-звездой» Выступление Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме вызвало ажиотаж среди участников. Зал был переполнен, некоторые слушатели сидели на полу из-за нехватки мест. Ведущий дискуссии в шутку предложил в следующий раз проводить встречу с Лавровым на стадионе, учитывая его популярность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что министра сравнили с «дипломатической рок-звездой». По ее словам, выступление Лаврова стало одним из самых обсуждаемых на форуме после речи президента Турции Реджепа Эрдогана. Лавров о роли Трампа в урегулировании украинского конфликта Глава российского МИДа заявил, что президент США Дональд Трамп — единственный западный лидер, который осознает необходимость устранения первопричин конфликта на Украине. Лавров подчеркнул, что глава Штатов признал ошибочность втягивания Украины в НАТО. Кроме того, по словам министра, Россия и США ведут переговоры о двусторонних отношениях, в том числе о нормализации деятельности дипломатических представительств. Москва изучает перспективы реализации совместных проектов с Вашингтоном. К какой войне готовится Европа Лавров заявил, что евро-атлантические страны сосредоточены на подготовке к новому военному конфликту, а не на поиске дипломатических решений. Во главе процесса стоят Германия, Франция и Великобритания.  Реакция Лаврова на заявления Зеленского о миротворцах Министр иностранных дел РФ назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о привлечении иностранных военных на Украину «шизофреническими». Он напомнил, что Киев отвергает любые переговоры по вопросам НАТО и территорий, требуя лишь оружия. Лавров подчеркнул, что такая позиция противоречит логике мирного урегулирования. Что волнует Россию в контексте украинского конфликта Лавров заявил, что для России в контексте украинского урегулирования ключевое значение имеют не территории, а права людей, проживающих на них. Он напомнил о многовековой истории этих регионов и обвинил Киев в лишении их жителей базовых прав.
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