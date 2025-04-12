Выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме вызвало ажиотаж со стороны СМИ и участников мероприятия. Основными темами обсуждения стали вопросы безопасности судоходства в Черном море и текущей обстановке на Украине. Главные заявления Лаврова в ходе Анталийского дипломатического форума — в материале URA.RU.
Безопасность Черного моря и ситуация на Украине
На встрече в Анталье министры иностранных дел России и Турции Лавров и Хакан Фидан обсудили безопасность судоходства в Черном море и возможные пути достижения перемирия в российско-украинском конфликте. По данным турецких источников, стороны также затронули ситуацию в Сирии и обстановку в секторе Газа. Кроме того, российская сторона предоставила Турции перечень атак, осуществленных Киевом по энергетическим объектам РФ с момента введения моратория.
Почему Лаврова назвали «дипломатической рок-звездой»
Выступление Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме вызвало ажиотаж среди участников. Зал был переполнен, некоторые слушатели сидели на полу из-за нехватки мест. Ведущий дискуссии в шутку предложил в следующий раз проводить встречу с Лавровым на стадионе, учитывая его популярность.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что министра сравнили с «дипломатической рок-звездой». По ее словам, выступление Лаврова стало одним из самых обсуждаемых на форуме после речи президента Турции Реджепа Эрдогана.
Лавров о роли Трампа в урегулировании украинского конфликта
Глава российского МИДа заявил, что президент США Дональд Трамп — единственный западный лидер, который осознает необходимость устранения первопричин конфликта на Украине. Лавров подчеркнул, что глава Штатов признал ошибочность втягивания Украины в НАТО.
Кроме того, по словам министра, Россия и США ведут переговоры о двусторонних отношениях, в том числе о нормализации деятельности дипломатических представительств. Москва изучает перспективы реализации совместных проектов с Вашингтоном.
К какой войне готовится Европа
Лавров заявил, что евро-атлантические страны сосредоточены на подготовке к новому военному конфликту, а не на поиске дипломатических решений. Во главе процесса стоят Германия, Франция и Великобритания.
Реакция Лаврова на заявления Зеленского о миротворцах
Министр иностранных дел РФ назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о привлечении иностранных военных на Украину «шизофреническими». Он напомнил, что Киев отвергает любые переговоры по вопросам НАТО и территорий, требуя лишь оружия. Лавров подчеркнул, что такая позиция противоречит логике мирного урегулирования.
Что волнует Россию в контексте украинского конфликта
Лавров заявил, что для России в контексте украинского урегулирования ключевое значение имеют не территории, а права людей, проживающих на них. Он напомнил о многовековой истории этих регионов и обвинил Киев в лишении их жителей базовых прав.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.