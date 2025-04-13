ФСБ предотвратила теракт в донецкой школе

ФСБ предотвратила возможный теракт в школе Донецка, разоблачив ученика, который планировал взорвать две самодельные бомбы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, ученик был сторонником движения «Колумбайн» (признано террористическим и запрещено в РФ).
«ФСБ предотвратила теракт в одной из школ Донецка: ученик хотел взорвать в здании две самодельные бомбы. Отмечается, что подросток являлся сторонником запрещённого в России движения „Колумбайн“», — пишет RT.
В телефоне подростка были обнаружены инструкции по изготовлению взрывчатки, фотографии трупов и экстремистский контент. Школьник заявил, что он изучал биографии террористов и пересылал своему другу жестокие видеоматериалы в качестве шутки.
Подозреваемый также признался, что имел конфликты с учителями и одноклассниками, которые его обижали, и он хотел отомстить. Кроме того, полиция привлекла к административной ответственности родителей мальчика за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
«У меня изначально появилась мысль такая, из-за того, что отношения с одноклассниками были не очень. Хотелось бы всем отомстить... Я не видел другого выхода», — передает РЕН ТВ слова подростка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.