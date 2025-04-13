Пожарные ликвидировали огонь на ТЭЦ в Оренбурге

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Пожар на Сакмарской ТЭЦ был потушен
Пожар на Сакмарской ТЭЦ был потушен Фото:

На территории Сакмарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Оренбурге успешно ликвидирован пожар на трансформаторной подстанции, сообщили в региональном МЧС. К операции по тушению были привлечены значительные силы: общая группировка составила 20 человек и семь единиц техники.

«Пожар на трансформаторной подстанции ликвидирован. Общая группировка сил и средств привлеченных к ликвидации пожара составила 20 человек и семь единиц техники...» — пишет telegram-канал «МЧС Оренбургской области». В тушении пожара в том числе принимали участие 14 человек и четыре единицы техники от МЧС РФ. 

Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 10 квадратных метров. В настоящее время выясняются причины пожара. Согласно предоставленной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее на территории Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге произошло замыкание, которое привело к пожару. Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) в разговоре с URA.RU опровергла версии о возможных диверсионных действиях. В связи с происшествием было нарушено электроснабжение жилых домов, находящихся в непосредственной близости от места события.

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На территории Сакмарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Оренбурге успешно ликвидирован пожар на трансформаторной подстанции, сообщили в региональном МЧС. К операции по тушению были привлечены значительные силы: общая группировка составила 20 человек и семь единиц техники. «Пожар на трансформаторной подстанции ликвидирован. Общая группировка сил и средств привлеченных к ликвидации пожара составила 20 человек и семь единиц техники...» — пишет telegram-канал «МЧС Оренбургской области». В тушении пожара в том числе принимали участие 14 человек и четыре единицы техники от МЧС РФ.  Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 10 квадратных метров. В настоящее время выясняются причины пожара. Согласно предоставленной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Ранее на территории Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге произошло замыкание, которое привело к пожару. Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) в разговоре с URA.RU опровергла версии о возможных диверсионных действиях. В связи с происшествием было нарушено электроснабжение жилых домов, находящихся в непосредственной близости от места события.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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