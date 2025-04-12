В Кургане на предприятия и в организации нужны сотрудники на работу, которая идеально бы подошла для сильных, выносливых и брутальных. Какие вакансии в городе есть для настоящих мужчин — в подборке корреспондента URA.RU.
Следить за поездами
Осмотрщик-ремонтник вагонов нужен в Эксплуатационное вагонное депо. Платить специалисту готовы от 60 000 рублей, указано в объявлении на сайте rabota45.ru. Обязанности — техническое обслуживание подвижного состава. Опыт не обязателен, но среднее специальное образование у соискателя быть должно. Обучить работе готовы за счет предприятия.
На производство плитки
Рабочим, которые будут заниматься изготовлением тротуарной плитки, обещают платить от 70 000 рублей. От соискателей требуется умение владеть электроинструментом. Объявление размещено на портале rabota45.ru.
«Требуются рабочие на производство тротуарной плитки. График: 5/2, с 8:00 до 17:00. Оплата от 70 000 рублей. Владение электроинструментом. Полный производственный цикл от приготовления бетонной смеси до уборки рабочего места. Улица Промышленная, 11. Компания „ДорСтройЭлемент“, — указано в объявлении.
Для красивой бороды
От 70 000 рублей на руки готовы платить барберу. Специалиста ищут в Topgun. От соискателей ждут уверенного владения мужскими стрижками, бритьем опасной бритвой и уходом за бородой. Обещают высокий процент с каждой стрижки, график по договоренности, премиальную косметику для работы, стажировку и карьерный рост, указано в объявлении на hh.ru.
Для мужского здоровья
Работать с мужчинами, помогая им вернуть здоровье, зовут в Курганскую областную больницу №2. Там нужен врач-уролог на зарплату от 80 000 до 120 000 рублей. Объявление опубликовано на сайте hh.ru.
«Требуется врач-уролог с опытом работы от года. Высшее профильное образование. График 5/2. Обязанности: проведение обследования пациентов в целях выявления заболеваний и состояний почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов, установление диагноза», — указано в объявлении. Врачу обещают единовременную выплату 300 000 рублей компенсацию оплаты жилья в размере 10 000 рублей.
Самым выносливым
Платить от 100 000 рублей на руки обещают грузчику на Центральном рынке. Опыт не обязателен, но понадобится санкнижка, так как работать предстоит на погрузке мяса. Объявление размещено на сайте Avito.
«Hа пoстоянную paбoту требуется гpузчик на мяcо. Физически cильный, вынocливый, так как paбoта очень тяжелая. Paбочий дeнь с 6:30 дo 18:30, пeрeрыв c 12:00 дo 15:00, выxодныe по соглacoванию, oплата ежeдневно, зависит oт oбъемa проделанной paботы. Есть вoзможнocть непoлнoгo pабoчeгo дня, a тaкжe пoдpаботка», — указано в объявлении.
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