Депздрав ХМАО раскрыл точное число пострадавших от взрыва в Ханты-Мансийске

После взрыва на улице Промышленной в Ханты-Мансийске медицинская помощь была оказана пяти пострадавшим. Такие данные URA.RU озвучили в депздраве округа.
«На текущий момент с места возгорания в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске за медицинской помощью обратились 5 пострадавших с травмами легкой степени тяжести. Всем оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении. Отмечается, что все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.
Пожар в жилом доме на Промышленной произошел вечером 12 апреля. Всех соседей до возгорания испугал громкий хлопок. Взрыв полностью уничтожил жилое помещение. 35 человек были эвакуированы, на тот момент сообщалось минимум о четверых раненых.
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