12 апреля 2025

Депздрав ХМАО раскрыл точное число пострадавших от взрыва в Ханты-Мансийске

Депздрав: пять человек обратились за медпомощью после взрыва в Ханты-Мансийске
© Служба новостей «URA.RU»
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Все пострадавшие от взрыва в жилом доме находятся под наблюдением врачей
Все пострадавшие от взрыва в жилом доме находятся под наблюдением врачей Фото:
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В Ханты-Мансийске произошел взрыв в доме

После взрыва на улице Промышленной в Ханты-Мансийске медицинская помощь была оказана пяти пострадавшим. Такие данные URA.RU озвучили в депздраве округа.

«На текущий момент с места возгорания в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске за медицинской помощью обратились 5 пострадавших с травмами легкой степени тяжести. Всем оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении. Отмечается, что все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Пожар в жилом доме на Промышленной произошел вечером 12 апреля. Всех соседей до возгорания испугал громкий хлопок. Взрыв полностью уничтожил жилое помещение. 35 человек были эвакуированы, на тот момент сообщалось минимум о четверых раненых.

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После взрыва на улице Промышленной в Ханты-Мансийске медицинская помощь была оказана пяти пострадавшим. Такие данные URA.RU озвучили в депздраве округа. «На текущий момент с места возгорания в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске за медицинской помощью обратились 5 пострадавших с травмами легкой степени тяжести. Всем оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении. Отмечается, что все пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Пожар в жилом доме на Промышленной произошел вечером 12 апреля. Всех соседей до возгорания испугал громкий хлопок. Взрыв полностью уничтожил жилое помещение. 35 человек были эвакуированы, на тот момент сообщалось минимум о четверых раненых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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