Взрыв дома в Ханты-Мансийске: что известно к этому часу

Около 22:00 12 апреля в доме по улице Промышленной, 9а в Ханты-Мансийске произошел взрыв. Из-за происшествия было эвакуировано 35 человек. Что известно об инциденте к этому часу — в материале URA.RU.
Когда произошел взрыв в Ханты-Мансийске
Сообщение о возгорании в МЧС поступило в 22:04. Они оперативно прибыли на место и потушили огонь уже к 22:32. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.
Позже оказалось, что это не просто возгорание, а взрыв — до того, как огонь заполонил одну из квартир, всех соседей испугал громкий хлопок. При этом, версия, что хлопок был вызван взрывом газа, не подтвердилась. В МЧС России по ХМАО URA.RU сообщили, что здание не газифицировано, а причины пожара будут устанавливать органы дознания.
Несмотря на это, сами жители дома рассказали, что до произошедшего взрыва чувствовали запах газа. Помимо этого, момент хлопка сопровождала вибрация, характерная для взрыва.
Сколько пострадавших из-за взрыва в доме Ханты-Мансийска
Всего из здания было эвакуировано 35 человек, среди которых девять детей. Для них организовали пункт временного размещения в школе №6, однако туда, кажется, никто так и не пошел.
Во время ЧП пострадали четыре человека. Один из них отказался от медицинской помощи, а еще одному потребовалась госпитализация. Их жизни ничего не угрожает. Погибших при инциденте нет.
Какие разрушения принес взрыв
В результате взрыва пострадали пять из шести квартир на первом этаже. Там снесены межкомнатные перегородки, повреждены балконы и вещи.
У некоторых югорчан не осталось даже одежды. Жильцы рассказывают, что оказались на улице буквально в трусах — ЧП произошло поздно вечером, когда многие уже ложились спать.
Несмотря на это, пострадавшими была спасена одна маленькая жизнь — чья-то кошка. Питомца забрали на передержу, пока не объявятся хозяева.
Что происходило в квартире, где произошел взрыв
Квартира, ставшая эпицентром разрушений, скорее всего, сдавалась посуточно. По словам соседей, постоянных жильцов там не было и «никто долго не задерживался».
При этом, арендодателя они, возможно даже никогда и не видели. Та женщина, с которой общались соседи — скорее всего, сотрудник агентства, которое помогает посуточно сдавать квартиры. На возмущения она никак не реагировала, поэтому, по мнению жильцов, вина лежит именно на ней.
Также они сообщили, что буквально за два дня до ЧП арендаторы этого жилья устроили драку, будучи в алкогольном опьянении. Соседи вызывали полицию, однако уберечься от беды это им не помогло.
Реакция Кухарука
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук отреагировал на происшествие в Ханты-Мансийске. Он заявил, что держит вопрос помощи пострадавшим на личном контроле.
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