В Выборге школьник поджег релейный шкаф

В Выборге задержали подростка по обвинению в поджоге объекта железнодорожной инфраструктуры. Информация об этом появилась в telegram-каналах.
«Школьника [в Выборге] задержали после поджога релейного шкафа. Пожар произошел накануне днем недалеко от железнодорожного вокзала», — сообщает telegram-канал 78 НОВОСТИ.
Подозреваемого в поджоге оперативно задержали полицейские. Им оказался 14-летний учащийся средней школы. Правоохранители также проверяют информацию о том, не было ли у подростка куратора, который руководил действиями ребенка.
В Калужской области месяц назад под стражей также оказались двое несовершеннолетних. На вокзал они пробрались ночью и подожгли батарейный шкаф. Через мессенджер с ними связался неизвестный, который и предложил совершить преступление за денежное вознаграждение.
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