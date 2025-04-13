В Выборге школьник поджег релейный шкаф

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Школьник поджег релейный шкаф на железнодорожном вокзале
Школьник поджег релейный шкаф на железнодорожном вокзале Фото:

В Выборге задержали подростка по обвинению в поджоге объекта железнодорожной инфраструктуры. Информация об этом появилась в telegram-каналах.

«Школьника [в Выборге] задержали после поджога релейного шкафа. Пожар произошел накануне днем недалеко от железнодорожного вокзала», — сообщает telegram-канал 78 НОВОСТИ.

Подозреваемого в поджоге оперативно задержали полицейские. Им оказался 14-летний учащийся средней школы. Правоохранители также проверяют информацию о том, не было ли у подростка куратора, который руководил действиями ребенка.

В Калужской области месяц назад под стражей также оказались двое несовершеннолетних. На вокзал они пробрались ночью и подожгли батарейный шкаф. Через мессенджер с ними связался неизвестный, который и предложил совершить преступление за денежное вознаграждение.

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В Выборге задержали подростка по обвинению в поджоге объекта железнодорожной инфраструктуры. Информация об этом появилась в telegram-каналах. «Школьника [в Выборге] задержали после поджога релейного шкафа. Пожар произошел накануне днем недалеко от железнодорожного вокзала», — сообщает telegram-канал 78 НОВОСТИ. Подозреваемого в поджоге оперативно задержали полицейские. Им оказался 14-летний учащийся средней школы. Правоохранители также проверяют информацию о том, не было ли у подростка куратора, который руководил действиями ребенка. В Калужской области месяц назад под стражей также оказались двое несовершеннолетних. На вокзал они пробрались ночью и подожгли батарейный шкаф. Через мессенджер с ними связался неизвестный, который и предложил совершить преступление за денежное вознаграждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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