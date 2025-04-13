В Сумах прогремели новые взрывы

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В Сумах слышны взрывы
В Сумах слышны взрывы Фото:

В городе Сумы на Украине прозвучали новые взрывы. Об этом сообщают местные издания.

«Новые взрывы прогремели в Сумской области», — пишет «Украина.ру». По данным издания, звуки взрывов были слышны и в самой столице региона.

Ранее в северном украинском городе Сумы также были зафиксированы два взрыва. В Сумах и других регионах Украины была активирована система воздушной тревоги. По данным официального информационного ресурса, предназначенного для оповещения граждан, сигналы тревоги прозвучали не только в Сумской области, но также в Киевской, Полтавской, Днепропетровской и еще пяти регионах страны.

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В городе Сумы на Украине прозвучали новые взрывы. Об этом сообщают местные издания. «Новые взрывы прогремели в Сумской области», — пишет «Украина.ру». По данным издания, звуки взрывов были слышны и в самой столице региона. Ранее в северном украинском городе Сумы также были зафиксированы два взрыва. В Сумах и других регионах Украины была активирована система воздушной тревоги. По данным официального информационного ресурса, предназначенного для оповещения граждан, сигналы тревоги прозвучали не только в Сумской области, но также в Киевской, Полтавской, Днепропетровской и еще пяти регионах страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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