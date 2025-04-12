Под Челябинском ищут еще один метеорит

Редакция газеты «Знамя труда» из города Кунашак Челябинской области отправилась на поиски метеорита, упавшего на территории региона в марте 2025 года. Обнаружить небесное тело им помешала заболоченность лесов.
«Болота. Много болот. И лес, который словно сговорился с топищами, чтобы мы не доехали даже до условного „эпицентра“. „Нива“ героически продиралась через кочки и лужи, но через пару километров сдалась», — написали участники экспедиции в группе издания в соцсети «ВКонтакте».
Активисты использовали для поисков дрон, но с высоты птичьего полета фрагментов небесного тела не видно. Не помог в поисках и металлоискатель — он зацеплялся за ветки. Участники похода отметили также сильную усталость, которую вызвала необходимость пробираться по сложным участкам леса. В итоге метеорит найден не был.
Как URA.RU писало ранее, на поиски второго метеорита, упавшего на территории Челябинской области, намерены отправиться физики Уральского федерального университета. Небесное тело заметили над регионом ночью 23 марта 2025 года.
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