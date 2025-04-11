Физики УрФУ отправятся на поиски упавшего под Челябинском метеорита

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Ученым предстоит выезд в заболоченную местность
Ученым предстоит выезд в заболоченную местность Фото:

Физики Уральского федерального университета (УрФУ) отправятся на поиски метеорита, упавшего под Челябинском в марте 2025 года. Об этом рассказал руководитель лаборатории Extra terra consortium, член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский.

«Наш отряд трижды выезжал в тот район, ведутся корректуры, потому что пока ничего не найдено. По последним данным, район немножко сместился. Ближайший выезд будет через несколько дней», — поделился планами Гроховский. По его словам, ученым предстоят трудные поиски в Кунашакском районе и севернее поселка Усольцево (Красноармейский район): местность там заболоченная и кишит клещами.

Метеорит упал недалеко от Челябинска 23 марта. Яркий болид озарил не только Челябинскую область, но и соседние регионы. Челябинской областью, но и над соседними регионами.

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Физики Уральского федерального университета (УрФУ) отправятся на поиски метеорита, упавшего под Челябинском в марте 2025 года. Об этом рассказал руководитель лаборатории Extra terra consortium, член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский. « Наш отряд трижды выезжал в тот район, ведутся корректуры, потому что пока ничего не найдено. По последним данным, район немножко сместился. Ближайший выезд будет через несколько дней» , — поделился планами Гроховский. По его словам, ученым предстоят трудные поиски в Кунашакском районе и севернее поселка Усольцево (Красноармейский район): местность там заболоченная и кишит клещами. Метеорит упал недалеко от Челябинска 23 марта. Яркий болид озарил не только Челябинскую область, но и соседние регионы. Челябинской областью, но и над соседними регионами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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