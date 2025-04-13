В США пришли в ужас от российского оружия

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) демонстрируют высокую эффективность в противодействии использованию терминалов спутниковой связи Starlink, применяемых Вооруженными Силами Украины. Об этом сообщает эксперт по безопасности Брэндон Вайхерт в своем материале для американского журнала The National Interest.
«Настоящим „убийцей Starlink“ является система Kalinka, которая может обнаруживать и прерывать сигналы, поступающие на спутники Starlink и от них, с целью помешать украинским военным коммуникациям и операциям беспилотников», — пишет Вайхерт для TNI. Кроме того, Kalinka может нарушить функционирование сети спутников Starlink, а также системы Starshield, которую компания SpaceX разработала специально для военных нужд США.
Автор статьи рассказал и о системе «Тобол» — стационарной платформе радиоэлектронной борьбы, которая была первоначально создана для обеспечения защиты российских спутников от возможных атак путем блокировки. Система осуществляет мониторинг и эффективно противодействует помехам. Впоследствии она была адаптирована для проведения наступательных действий, нацеленных на перехват сигналов спутников, включая такие системы, как Глобальная система позиционирования (GPS) и Starlink.
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