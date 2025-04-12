12 апреля 2025

Легендарные курганские ПАЗики заметили в Барабинске Новосибирской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Изношенные автобусы обрели «вторую жизнь»
Изношенные автобусы обрели «вторую жизнь» Фото:

Курганские автобусы ПАЗ, которые почти исчезли с улиц города и были заменены на более современные, замечены на дорогах другого города. Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе Курган — курганские.ру

«Оказывается, наши „еле дышащие“ ПАЗики продолжают трудиться в городе Барабинске Новосибирской области. И даже не поменяли „опознавательные знаки“ — наклейки „Курганский транспорт“ остались на месте», — сообщается в паблике.

Курганским автобусам нашли новое применение
Курганским автобусам нашли новое применение
Фото:

В рамках программы по обновлению автобусного парка, которая должна завершиться к концу 2027 года, администрация Кургана активно заменяет старые автобусы на новые модели. С начала 2023 года в городе уже появился 141 новый автобус.

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Курганские автобусы ПАЗ, которые почти исчезли с улиц города и были заменены на более современные, замечены на дорогах другого города. Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе Курган — курганские.ру «Оказывается, наши „еле дышащие“ ПАЗики продолжают трудиться в городе Барабинске Новосибирской области. И даже не поменяли „опознавательные знаки“ — наклейки „Курганский транспорт“ остались на месте», — сообщается в паблике. В рамках программы по обновлению автобусного парка, которая должна завершиться к концу 2027 года, администрация Кургана активно заменяет старые автобусы на новые модели. С начала 2023 года в городе уже появился 141 новый автобус.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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