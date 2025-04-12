Курганские автобусы ПАЗ, которые почти исчезли с улиц города и были заменены на более современные, замечены на дорогах другого города. Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе Курган — курганские.ру
«Оказывается, наши „еле дышащие“ ПАЗики продолжают трудиться в городе Барабинске Новосибирской области. И даже не поменяли „опознавательные знаки“ — наклейки „Курганский транспорт“ остались на месте», — сообщается в паблике.
В рамках программы по обновлению автобусного парка, которая должна завершиться к концу 2027 года, администрация Кургана активно заменяет старые автобусы на новые модели. С начала 2023 года в городе уже появился 141 новый автобус.
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