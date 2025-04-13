За спасение людей на первом тюменском пляже власти отдадут 2,5 миллиона рублей

Первый городской пляж в Тюмени возле озера Круглого планируют открыть уже летом 2025 года. На обеспечение безопасности и спасение утопающих людей власти готовы потратить более 2,5 миллионов рублей. Такая информация появилась на портале «Госзакупок».
«Объект закупки: оказание услуг по обеспечению безопасности и спасению людей на водном объекте города Тюмени озере Круглое посредством организации дежурства спасателей на спасательном посту. Начальная цена: 2 511 194 рублей», — написано на сайте.
Также в описании закупки указано, что на пляже будут находиться одна лодка, пять спасательных кругов и жилетов, громкоговоритель, аптечка и спасательная веревка. Действовать контракт начнет с момента подписания и по 26 августа. Спасатели будут обязаны дежурить с 08:00 до 23:00.
Для пляжа на озере Круглое в Тюмени 12 тысяч квадратных метров засыплют песком и оборудуют туалеты, кабинки для переодевания и пост спасателей. Вход на пляж будет бесплатным.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!