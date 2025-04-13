13 апреля 2025
12 апреля 2025

За спасение людей на первом тюменском пляже власти отдадут 2,5 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели будут обязаны дежурить на зере Круглое с 08:00 до 23:00
Спасатели будут обязаны дежурить на зере Круглое с 08:00 до 23:00 Фото:

Первый городской пляж в Тюмени возле озера Круглого планируют открыть уже летом 2025 года. На обеспечение безопасности и спасение утопающих людей власти готовы потратить более 2,5 миллионов рублей. Такая информация появилась на портале «Госзакупок».

«Объект закупки: оказание услуг по обеспечению безопасности и спасению людей на водном объекте города Тюмени озере Круглое посредством организации дежурства спасателей на спасательном посту. Начальная цена: 2 511 194 рублей», — написано на сайте.

Также в описании закупки указано, что на пляже будут находиться одна лодка, пять спасательных кругов и жилетов, громкоговоритель, аптечка и спасательная веревка. Действовать контракт начнет с момента подписания и по 26 августа. Спасатели будут обязаны дежурить с 08:00 до 23:00.

Для пляжа на озере Круглое в Тюмени 12 тысяч квадратных метров засыплют песком и оборудуют туалеты, кабинки для переодевания и пост спасателей. Вход на пляж будет бесплатным.

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Первый городской пляж в Тюмени возле озера Круглого планируют открыть уже летом 2025 года. На обеспечение безопасности и спасение утопающих людей власти готовы потратить более 2,5 миллионов рублей. Такая информация появилась на портале «Госзакупок». «Объект закупки: оказание услуг по обеспечению безопасности и спасению людей на водном объекте города Тюмени озере Круглое посредством организации дежурства спасателей на спасательном посту. Начальная цена: 2 511 194 рублей», — написано на сайте. Также в описании закупки указано, что на пляже будут находиться одна лодка, пять спасательных кругов и жилетов, громкоговоритель, аптечка и спасательная веревка. Действовать контракт начнет с момента подписания и по 26 августа. Спасатели будут обязаны дежурить с 08:00 до 23:00. Для пляжа на озере Круглое в Тюмени 12 тысяч квадратных метров засыплют песком и оборудуют туалеты, кабинки для переодевания и пост спасателей. Вход на пляж будет бесплатным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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