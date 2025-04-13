13 апреля 2025
12 апреля 2025

В Перми появится бутик премиального бренда мужской одежды

Бренд одежды Karl Lagerfeld откроет первый бутик в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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В бутике будет представлена мужская одежда премиум-класса
В бутике будет представлена мужская одежда премиум-класса Фото:

Бренд премиальной одежды Karl Lagerfeld планирует открыть магазин в Перми. Отдел появится в ТРЦ «Планета».

«В Перми откроется первый монобрендовый бутик Karl Lagerfeld. Там будет представлена мужская одежда, обувь и аксессуары», — пишет «В курсе.ру» со ссылкой на пресс-службу торгово-развлекательного центра.

Отмечается, что открытие бутика запланировано в конце лета — начале осени 2025 года. Сейчас бренд частично представлен в двух мультибрендовых магазинах Marka.

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Бренд премиальной одежды Karl Lagerfeld планирует открыть магазин в Перми. Отдел появится в ТРЦ «Планета». «В Перми откроется первый монобрендовый бутик Karl Lagerfeld. Там будет представлена мужская одежда, обувь и аксессуары», — пишет «В курсе.ру» со ссылкой на пресс-службу торгово-развлекательного центра. Отмечается, что открытие бутика запланировано в конце лета — начале осени 2025 года. Сейчас бренд частично представлен в двух мультибрендовых магазинах Marka.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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