В Перми появится бутик премиального бренда мужской одежды

В бутике будет представлена мужская одежда премиум-класса
Бренд премиальной одежды Karl Lagerfeld планирует открыть магазин в Перми. Отдел появится в ТРЦ «Планета».
«В Перми откроется первый монобрендовый бутик Karl Lagerfeld. Там будет представлена мужская одежда, обувь и аксессуары», — пишет «В курсе.ру» со ссылкой на пресс-службу торгово-развлекательного центра.
Отмечается, что открытие бутика запланировано в конце лета — начале осени 2025 года. Сейчас бренд частично представлен в двух мультибрендовых магазинах Marka.
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