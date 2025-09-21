Пермяк засудил авиакомпанию за отмену рейса и срыв рыбалки

Житель Перми купил билет на самолет до Астрахани. Но авиакомпания «Ред Вингс» убрала рейс из расписания. Мужчине пришлось отменить отпуск, во время которого он планировал рыбачить на Волге. Пермяк подал в суд на авиакомпанию, чтобы взыскать компенсацию морального вреда. Об этом сказано в решении Свердловского районного суда, копия которого имеется в распоряжении URA.RU.
«Пермяк купил билет на рейсы Пермь — Астрахань и Астрахань — Пермь за 3 тысячи рублей. АО „Ред Вингс“ отменило самолет и возвратило деньги. Мужчина был вынужден остаться без отпуска, в котором планировал отправиться на весеннюю рыбалку на Волге. Это его огорчило и он потребовал у авиакомпании выплатить компенсацию», — сказано в решении суда.
Уточняется, что пермяк требовал 20 тысяч рублей, но суд удовлетворил его иск только частично В итоге мужчина получит всего 1,5 тысяч рублей. Также «Ред Вингс» должен заплатить пошлину в местный бюджет — 3 тысячи рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что авиакомпания «Ред Вингс» в 2021 и 2022 годах планировала начать полетную программу из Перми в Астрахань. Рейсы должны были частично субсидироваться из бюджета Пермского края. Но в июне 2022 года авиакомпания отменила свое решение из-за низкого спроса и нехватки бортов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!