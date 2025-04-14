Песков: герои СВО пройдут по Красной площади на параде в честь 80-летия Победы

Герои СВО примут участие в парадном шествии на Красной площади во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли герои спецоперации на Украине участвовать в параде на Красной площади. Слова пресс-секретаря президента РФ передает РИА Новости.
Ожидается, что, помимо героев СВО, на парад прибудут мировые лидеры. В частности, на день Победы в 2025 году приглашены президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Сербии Александр Вучич, премьер-министр Индии Нарендра Моди и многие другие.
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