Песков: герои СВО пройдут по Красной площади на параде в честь 80-летия Победы

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Песков подчеркнул, что на параде 9 Мая будут герои СВО
Песков подчеркнул, что на параде 9 Мая будут герои СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Герои СВО примут участие в парадном шествии на Красной площади во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли герои спецоперации на Украине участвовать в параде на Красной площади. Слова пресс-секретаря президента РФ передает РИА Новости.

Ожидается, что, помимо героев СВО, на парад прибудут мировые лидеры. В частности, на день Победы в 2025 году приглашены президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Сербии Александр Вучич, премьер-министр Индии Нарендра Моди и многие другие.

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Герои СВО примут участие в парадном шествии на Красной площади во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Безусловно», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли герои спецоперации на Украине участвовать в параде на Красной площади. Слова пресс-секретаря президента РФ передает РИА Новости. Ожидается, что, помимо героев СВО, на парад прибудут мировые лидеры. В частности, на день Победы в 2025 году приглашены президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Сербии Александр Вучич, премьер-министр Индии Нарендра Моди и многие другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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