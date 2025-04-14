Над Россией сбили 52 украинских беспилотника: карта атак по регионам на 14 апреля

В ночь на 14 апреля российские системы ПВО уничтожили 52 дрона ВСУ в шести регионах. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Больше всего БПЛА было перехвачено в Брянской области — 33 дрона. Подробнее — в материале URA.RU.
Брянская область
По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, минувшей ночью силами ПВО были обнаружены и уничтожены 33 украинских беспилотника, из которых 26 были реактивного типа. Он отметил, что благодаря профессионализму защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки были отражены, а цели уничтожены. Богомаз в своем telegram-канале выразил благодарность всем подразделениям, которые выполняли задачи по защите Брянской области и всей России.
Орловская область
Орловская область занимает второе место по числу уничтоженных в регионе беспилотников. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили 10 дронов ВСУ.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в результате атаки пострадавших нет, но несколько жилых домов в Дмитровском районе получили незначительные повреждения. Он добавил, что на местах происшествий продолжаются проверки оперативных служб.
Белгородская область
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале отметил, что хутор Бочанка Волоконовского района подвергся атаке беспилотника ВСУ, в результате которой мирная жительница получила многочисленные осколочные ранения правой руки. Женщину доставили к бригаде скорой помощи для транспортировки в Валуйскую ЦРБ. Гладков также отметил, что частично разрушен частный дом и полностью уничтожен легковой автомобиль во дворе.
Курская область
Над Курской областью было сбито три украинских БПЛА. Кроме того, в 06:40 по мск в регионе была объявлена ракетная опасность.
Тульская и Калужская области
В Тульской области системы ПВО успешно перехватили и уничтожили три БПЛА, принадлежащих ВСУ. Аналогичная операция была проведена и в Калужской области, где был уничтожен один дрон.
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