В Курганской области наблюдается небольшой подъем рек. Курганский Тобол поднялся на 10 сантиметров. Теперь уровень воды составляет 433 сантиметра. А река Исеть в Шадринске поднялась на 6 сантиметров. Остальные реки идут на спад, либо без изменений. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.
«По данным на 14 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 11 сантиметров и достиг отметки в 580», — пишет на своем сайте ЦГМС. Кроме того, на реке Уй в Усть-Уйском (Целинный округ) и на реке Исеть у города Далматово зафиксировано снижение уровня воды на 5 и 6 сантиметров соответственно.
Ранее URA.RU сообщало, что пойма Тобола перед Курганом почти полностью сухая. Спутниковый снимок показал, что воды в пойме сейчас значительно меньше, чем год назад.
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