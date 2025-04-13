13 апреля 2025

Курганский Тобол поднялся на 10 сантиметров. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень воды в Тоболе составляет 433 сантиметра
Уровень воды в Тоболе составляет 433 сантиметра Фото:

В Курганской области наблюдается небольшой подъем рек. Курганский Тобол поднялся на 10 сантиметров. Теперь уровень воды составляет 433 сантиметра. А река Исеть в Шадринске поднялась на 6 сантиметров. Остальные реки идут на спад, либо без изменений. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.

График рек на 14 апреля
График рек на 14 апреля
Фото:

«По данным на 14 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 11 сантиметров и достиг отметки в 580», — пишет на своем сайте ЦГМС. Кроме того, на реке Уй в Усть-Уйском (Целинный округ) и на реке Исеть у города Далматово зафиксировано снижение уровня воды на 5 и 6 сантиметров соответственно.

Ранее URA.RU сообщало, что пойма Тобола перед Курганом почти полностью сухая. Спутниковый снимок показал, что воды в пойме сейчас значительно меньше, чем год назад.

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В Курганской области наблюдается небольшой подъем рек. Курганский Тобол поднялся на 10 сантиметров. Теперь уровень воды составляет 433 сантиметра. А река Исеть в Шадринске поднялась на 6 сантиметров. Остальные реки идут на спад, либо без изменений. Об этом сообщает Курганский ЦГМС. «По данным на 14 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 11 сантиметров и достиг отметки в 580», — пишет на своем сайте ЦГМС. Кроме того, на реке Уй в Усть-Уйском (Целинный округ) и на реке Исеть у города Далматово зафиксировано снижение уровня воды на 5 и 6 сантиметров соответственно. Ранее URA.RU сообщало, что пойма Тобола перед Курганом почти полностью сухая. Спутниковый снимок показал, что воды в пойме сейчас значительно меньше, чем год назад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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