Надвигается магнитный шторм: прогноз магнитных бурь на 15 апреля 2025 года

Активность на Солнце продолжают набирать обороты, приближая магнитную бурю. Ученые прогнозируют всплеск геомагнитной активности уже в ближайшие дни. О том, когда ждать ближайшую магнитную бурю — в материале URA.RU.
Солнечная активность в апреле 2025
По данным ученых Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСФЗ, активность на Солнце продолжает набирать обороты. Текущий индекс солнечной активности оценивается в 7.7 баллов из 10. Уровень резко подскочил после дни, когда ученые зафиксировали солнечную вспышку среднего класса М. При этом ученые подчеркивают, что на звезде наконец-то распались корональные дыры, которые приводили к геомагнитным возмущениям с января по март.
Магнитные бури 15 апреля 2025 года
По прогнозам ученых, во вторник 16 апреля, с большой вероятностью, магнитосфера Земли останется спокойной. Геомагнитная активность не превысит «зеленых» значений с вероятностью 49%. Возможность слабого возмущения магнитосферы — 30%, а шанс магнитной бури — всего 21%.
Однако уже на следующие сутки ситуация кардинально изменится. Вечером 16 апреля на Землю обрушится геомагнитный шторм. Ученые ожидают магнитную бурю примерно в 17 часов по московскому времени. Уровень возмущенности магнитосферы подскочит до «красных» значений в 6 баллов по Кр-индексу, что указывает на среднюю магнитную бурю. Вероятность шторма — 70%
Прогноз магнитных бурь на месяц
После сильной геомагнитной активности 16 апреля ученые прогнозируют еще несколько магнитных бурь в течение месяца. Активность магнитосферы Земли поднимется до «красных» значений 22 и 24 апреля, а также 2, 5, 6 и 7 мая. В остальные дни ученые прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку. Однако все может измениться буквально за несколько дней, поэтому метеозависимым людям лучше проверять прогноз на ближайшие сутки.
Как спастись от магнитной бури
Врачи подсчитали, что примерно 20-30% населения Земли страдают от геомагнитных возмущений. Чаще всего на головную боль, слабость и потерю концентрации внимания жалуются люди после 50 лет, страдающие от хронических заболеваний, проблем с сердцем и давлением.
Несмотря на распространенность проблемы, ученые так и не придумали лекарство от метеозависимости. Однако способ улучшить свое самочувствие все-таки есть. Для этого необходимо наладить свой образ жизни, нормализовать режим сна, начать правильно питаться, отказаться от вредных привычек и хотя бы иногда заниматься спортом.
Здоровый образ жизни помогает организму оставаться в тонусе и легче переносить любые внешние изменения, включая магнитные бури. Но если все вышеперечисленное не решило проблему, и магнитные бури по-прежнему не дают спокойно жить, то лучше обратиться в больницу и пройти обследование. Дело в том, что метеозависимость может указывать на хроническое заболевание, о котором человек еще не подозревает.
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