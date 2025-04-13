13 апреля 2025

Курган богат талантами: хоккеисты показали выдающиеся результаты

В Кургане выбрали лучших хоккеистов сезона
© Служба новостей «URA.RU»
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Титул «Железный человек» по итогам сезона получил хоккеист Кирилл Тагиров (архивное фото)
Титул «Железный человек» по итогам сезона получил хоккеист Кирилл Тагиров (архивное фото) Фото:

В Кургане подвели итоги сезона 2024/2025 среди хоккеистов местной команды. Об этом сообщает telegram-канал «Хоккейный клуб „Зауралье“».

«Егор Круженков — лучший бомбардир и снайпер команды в сезоне 2024/2025! Денис Синягин становится лучшим игроком команды в марте-апреле по версии болельщиков», — пишет tg-канал. 

Титул «Железный человек» по итогам сезона получил Кирилл Тагиров. Он принимал участие в 70 матчах «Зауралья» в завершившемся сезоне. Лучшим ассистентом стал Максим Веревкин, который провел 24 голевые передачи. А самым бросающим игроком — Павел Тютнев (200 бросков).

В текущем сезоне хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана, несмотря на потерю двух ключевых нападающих Ивана Климовича и Михаила Решетько, смог успешно продемонстрировать свои силы, одержав победу над командой «Химик» из Воскресенска в первом матче плей-офф ВХЛ. Этот успех позволил команде заявить о себе и продолжить борьбу в турнире.

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В Кургане подвели итоги сезона 2024/2025 среди хоккеистов местной команды. Об этом сообщает telegram-канал «Хоккейный клуб „Зауралье“». «Егор Круженков — лучший бомбардир и снайпер команды в сезоне 2024/2025! Денис Синягин становится лучшим игроком команды в марте-апреле по версии болельщиков», — пишет tg-канал.  Титул «Железный человек» по итогам сезона получил Кирилл Тагиров. Он принимал участие в 70 матчах «Зауралья» в завершившемся сезоне. Лучшим ассистентом стал Максим Веревкин, который провел 24 голевые передачи. А самым бросающим игроком — Павел Тютнев (200 бросков). В текущем сезоне хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана, несмотря на потерю двух ключевых нападающих Ивана Климовича и Михаила Решетько, смог успешно продемонстрировать свои силы, одержав победу над командой «Химик» из Воскресенска в первом матче плей-офф ВХЛ. Этот успех позволил команде заявить о себе и продолжить борьбу в турнире.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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