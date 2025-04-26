Взрыв, посол, револьвер: как посланцев Рузвельта принимали в Челябинске в 1944-м

Сталин разрешил делегации США побывать в Челябинской области в 1944 году

27 апреля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Визит американцев на ЧЭМК (тогда еще Челябинский ферросплавный завод) прошел успешно, хотя и без «сюрприза» не обошлось. Фото: пресс-служба ЧЭМК В 1944 году президент США Рузвельт обратился к руководству Советского Союза с просьбой разрешить американцам ознакомиться с работой оборонной промышленности. Вопрос был решен положительно. На Южном Урале американским специалистам предложили побывать на выбор на трех предприятиях, включая Челябинский электрометаллургический комбинат. Танкоград раскрывает тайны Гости из-за океана остановили свой выбор на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК), Челябинском ферросплавном заводе (ныне Челябинский электрометаллургический комбинат, ЧЭМК) и Челябинском тракторном заводе. ЧТЗ тогда назывался Кировский танковый (благодаря эвакуации из Ленинграда в Челябинск оборудования и рабочих Кировского завода). Вероятно, потому, что все эти заводы были задействованы в выпуске танков и самоходно-артиллерийских установок (САУ), основным «поставщиком» которых на фронт была Челябинская область. Визит американцев на ЧЭМК прошел успешно, хотя и без «сюрприза» не обошлось. Новость по теме Родина танков и приют тысяч беженцев: как Челябинск стал «Городом трудовой доблести». Фото, видео «И вот в майское солнечное утро к нам на завод прибыли американцы во главе с высокопоставленным представителем посольства. Их было одиннадцать, из них восемь — в военной форме. Знакомство с американцами состоялось в кабинете директора. Когда заводской переводчик Ициксон представил Деханова и меня главе делегации, и тот, поочередно окинув нас взглядом с ног до головы и слегка улыбнувшись, недоуменно пожал плечами… — Даже не верится, что вам доверили завод, вы для этого слишком молоды», — вспоминал Владимир Гусаров, бывший в годы войны главным инженером комбината. Человек с ватманом Опытный дипломат умеючи задавал вперемешку всякие вопросы, касающиеся личной жизни, над какими производственными проблемами работа ем, какие трудности на производстве. В конце беседы он посоветовал директору каждое утро заниматься верховой ездой, видимо, намекнув ему на лишний вес. Другие американцы вопросов нам не задавали, только некоторые из них заносили в свои блокноты какие-то записи. После довольно веселой, непринужденной беседы направились в цеха. Подолгу задерживались у каждой электропечи. Директор и главный инженер ЧЭМК неотлучно находились возле посла, который через переводчика задавал им один вопрос за другим. Остальные американцы просто заходили в пульт управления каждой электропечи, записывали показания приборов, вглядывались в плавильные карты, осматривали шихтовые материалы, на некоторых электропечах наблюдали за выпусками металла и шлака. Когда ходили по цехам, гостей сопровождало десятка два человек. А за ними, в двух-трех шагах от посла, неотступно следовал незнакомый высокий худощавый мужчина с нависшими над глазами широкими бровями. Ему было, видимо, не более тридцати лет. На нем был халат черного цвета, а шею огибал голубого цвета шнур, на котором перед грудью висел примерно полуметровый лист фанеры. На фанере с обеих сторон белели при крепленные кнопками листы ватмана. Когда директор ЧЭМК и глава делегации США останавливались, незнакомец левой рукой поддерживал перед собой лист фанеры и графитовым стержнем рисовал эскизы металлургических конструкций зданий цеха. Новость по теме История Танкограда: какие заводы перевозили в Челябинск со всего СССР в годы войны. Фото, видео Когда у одной из столовых посол увидел кучу валявшихся разноцветных металлических банок из-под американской тушенки и колбасы, он первым делом направился к этому месту. На его лице мелькнула довольная улыбка. «Гуд?» — лишь одно слово он произнес несколько раз, показывая на пустые банки. Получив одобрительные отзывы об американской пище, которая иногда поступала на завод, делегация направились дальше. Взрыв, посол и револьвер Когда находились в литейном пролете Второго цеха, у электропечи №13 началась грануляция жидкого ферросилиция. Американцы были крайне удивлены зрелищем и устремились поближе к баку, в который из разливочного ковша в воду непрерывно поступала струя жидкого металла… «При внедрении этого изобретения у нас случались взрывы с выбросом горячей воды из баков. Такие взрывы происходят, когда в бак одновременно поступает большое количество жидкого ферросилиция. При этом на дне бака образуется много пара, что и приводит к взрыву с выбросом из бака большого количества воды», — вспоминал Владимир Гусаров в своей книге мемуаров «Судьбы моей маршрут». Чтобы отвести главу делегации подальше от бака, директору и Гусарову пришлось взять его под руки. С остальными американцами «справились» начальник цеха, его заместитель, старший мастер. И надо же, как в воду глядели! Только отвели гостей, как грянул взрыв. «В этот момент незнакомец оказался впереди посольского чина. Вместо графитного стержня в его руке зачернел револьвер. Каждый из нас догадался, из какого американского ведомства незнакомец в халате. Я как главный инженер, отвечающий за технику безопасности на заводе, облегченно вздохнул, когда убедился, что никто не пострадал», — подытожил Гусаров. Что вынесли гости из США по итогам осмотра производственной цепочки советского ВПК в Челябинской области — так и осталось секретом. Но к концу 1944 года челябинскому заводу удастся увеличить производство ферросплавов в 2,1 раза, и он будет награжден высшей правительственной наградой — орденом Ленина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 1944 году президент США Рузвельт обратился к руководству Советского Союза с просьбой разрешить американцам ознакомиться с работой оборонной промышленности. Вопрос был решен положительно. На Южном Урале американским специалистам предложили побывать на выбор на трех предприятиях, включая Челябинский электрометаллургический комбинат. Танкоград раскрывает тайны Гости из-за океана остановили свой выбор на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК), Челябинском ферросплавном заводе (ныне Челябинский электрометаллургический комбинат, ЧЭМК) и Челябинском тракторном заводе. ЧТЗ тогда назывался Кировский танковый (благодаря эвакуации из Ленинграда в Челябинск оборудования и рабочих Кировского завода). Вероятно, потому, что все эти заводы были задействованы в выпуске танков и самоходно-артиллерийских установок (САУ), основным «поставщиком» которых на фронт была Челябинская область. Визит американцев на ЧЭМК прошел успешно, хотя и без «сюрприза» не обошлось. «И вот в майское солнечное утро к нам на завод прибыли американцы во главе с высокопоставленным представителем посольства. Их было одиннадцать, из них восемь — в военной форме. Знакомство с американцами состоялось в кабинете директора. Когда заводской переводчик Ициксон представил Деханова и меня главе делегации, и тот, поочередно окинув нас взглядом с ног до головы и слегка улыбнувшись, недоуменно пожал плечами… — Даже не верится, что вам доверили завод, вы для этого слишком молоды», — вспоминал Владимир Гусаров, бывший в годы войны главным инженером комбината. Человек с ватманом Опытный дипломат умеючи задавал вперемешку всякие вопросы, касающиеся личной жизни, над какими производственными проблемами работа ем, какие трудности на производстве. В конце беседы он посоветовал директору каждое утро заниматься верховой ездой, видимо, намекнув ему на лишний вес. Другие американцы вопросов нам не задавали, только некоторые из них заносили в свои блокноты какие-то записи. После довольно веселой, непринужденной беседы направились в цеха. Подолгу задерживались у каждой электропечи. Директор и главный инженер ЧЭМК неотлучно находились возле посла, который через переводчика задавал им один вопрос за другим. Остальные американцы просто заходили в пульт управления каждой электропечи, записывали показания приборов, вглядывались в плавильные карты, осматривали шихтовые материалы, на некоторых электропечах наблюдали за выпусками металла и шлака. Когда ходили по цехам, гостей сопровождало десятка два человек. А за ними, в двух-трех шагах от посла, неотступно следовал незнакомый высокий худощавый мужчина с нависшими над глазами широкими бровями. Ему было, видимо, не более тридцати лет. На нем был халат черного цвета, а шею огибал голубого цвета шнур, на котором перед грудью висел примерно полуметровый лист фанеры. На фанере с обеих сторон белели при крепленные кнопками листы ватмана. Когда директор ЧЭМК и глава делегации США останавливались, незнакомец левой рукой поддерживал перед собой лист фанеры и графитовым стержнем рисовал эскизы металлургических конструкций зданий цеха. Когда у одной из столовых посол увидел кучу валявшихся разноцветных металлических банок из-под американской тушенки и колбасы, он первым делом направился к этому месту. На его лице мелькнула довольная улыбка. «Гуд?» — лишь одно слово он произнес несколько раз, показывая на пустые банки. Получив одобрительные отзывы об американской пище, которая иногда поступала на завод, делегация направились дальше. Взрыв, посол и револьвер Когда находились в литейном пролете Второго цеха, у электропечи №13 началась грануляция жидкого ферросилиция. Американцы были крайне удивлены зрелищем и устремились поближе к баку, в который из разливочного ковша в воду непрерывно поступала струя жидкого металла… «При внедрении этого изобретения у нас случались взрывы с выбросом горячей воды из баков. Такие взрывы происходят, когда в бак одновременно поступает большое количество жидкого ферросилиция. При этом на дне бака образуется много пара, что и приводит к взрыву с выбросом из бака большого количества воды», — вспоминал Владимир Гусаров в своей книге мемуаров «Судьбы моей маршрут». Чтобы отвести главу делегации подальше от бака, директору и Гусарову пришлось взять его под руки. С остальными американцами «справились» начальник цеха, его заместитель, старший мастер. И надо же, как в воду глядели! Только отвели гостей, как грянул взрыв. «В этот момент незнакомец оказался впереди посольского чина. Вместо графитного стержня в его руке зачернел револьвер. Каждый из нас догадался, из какого американского ведомства незнакомец в халате. Я как главный инженер, отвечающий за технику безопасности на заводе, облегченно вздохнул, когда убедился, что никто не пострадал», — подытожил Гусаров. Что вынесли гости из США по итогам осмотра производственной цепочки советского ВПК в Челябинской области — так и осталось секретом. Но к концу 1944 года челябинскому заводу удастся увеличить производство ферросплавов в 2,1 раза, и он будет награжден высшей правительственной наградой — орденом Ленина.