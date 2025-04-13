СК ужесточил обвинение подростку, который избил школьницу в Нижних Сергах

14 апреля 2025 в 12:50 Размер текста - 17 +

Сыщики направили уголовное дело в суд Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Нижних Сергах подросток с ноги ударил школьницу В уголовном деле подростка, который зверски избил школьницу в Нижних Сергах (Свердловская область), появилось еще два эпизода. Подробности URA.RU рассказали в пресс-службе свердловского СУ СК. По словам официального представителя ведомства Александра Шульги, в сентябре прошлого года обвиняемый дважды пытался украсть деньги у 10-летнего мальчика в школе. Оба раза ребенку удалось отбиться от хулигана. Кроме того, отметил Шульга, расследование дела завершено, скоро уголовное дело поступит в Нижнесергинский районный суд. Парню вменяют умышленное причинение среднего вреда здоровью из хулиганских побуждений и покушение на грабеж. Новость по теме Разъяренные родители взяли в осаду школу в Сергах, где подросток избил девочку Инцидент с нападением на девочку произошел 11 ноября 2024 года в школе №2. На кадрах, которые разлетелись по Сети, видно, как парень разбегается и ногой в живот бьет школьницу, стоявшую у окна. По одной из версий, юноша якобы сделал это ради лайков в TikTok, по второй — девочка якобы задирала его, и так он решил ей отомстить. После общественного резонанса парень удалил страницы в соцсетях, и вскоре был задержан. Сейчас юноша находится под домашним арестом. «Дважды в месяц сотрудники ПДН проверяют его по месту жительства как состоящего на профилактическом учете. В отношении его матери уже во второй раз представители МВД возбудили административное производство за ненадлежащее воспитание ребенка и нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ. Кроме того, у законной представительницы обвиняемого полиция аннулировала вид на жительство. После вступления в законную силу данного решения гражданка обязана будет покинуть пределы нашей страны, — отметил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Все новости по теме URA.RU собирает в этом сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В уголовном деле подростка, который зверски избил школьницу в Нижних Сергах (Свердловская область), появилось еще два эпизода. Подробности URA.RU рассказали в пресс-службе свердловского СУ СК. По словам официального представителя ведомства Александра Шульги, в сентябре прошлого года обвиняемый дважды пытался украсть деньги у 10-летнего мальчика в школе. Оба раза ребенку удалось отбиться от хулигана. Кроме того, отметил Шульга, расследование дела завершено, скоро уголовное дело поступит в Нижнесергинский районный суд. Парню вменяют умышленное причинение среднего вреда здоровью из хулиганских побуждений и покушение на грабеж. Инцидент с нападением на девочку произошел 11 ноября 2024 года в школе №2. На кадрах, которые разлетелись по Сети, видно, как парень разбегается и ногой в живот бьет школьницу, стоявшую у окна. По одной из версий, юноша якобы сделал это ради лайков в TikTok, по второй — девочка якобы задирала его, и так он решил ей отомстить. После общественного резонанса парень удалил страницы в соцсетях, и вскоре был задержан. Сейчас юноша находится под домашним арестом. «Дважды в месяц сотрудники ПДН проверяют его по месту жительства как состоящего на профилактическом учете. В отношении его матери уже во второй раз представители МВД возбудили административное производство за ненадлежащее воспитание ребенка и нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ. Кроме того, у законной представительницы обвиняемого полиция аннулировала вид на жительство. После вступления в законную силу данного решения гражданка обязана будет покинуть пределы нашей страны, — отметил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Все новости по теме URA.RU собирает в этом сюжете.