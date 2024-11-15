Разъяренные родители взяли в осаду школу в Сергах, где подросток избил девочку

15 ноября 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Родители требовали изгнать парня из школы (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Родители в Нижних Сергах (Свердловская область) призвали к ответу Марину Тараеву — директора школы №2, в которой подросток жестоко пнул одноклассницу в грудь. Местные жители ворвались в учреждение, в дело пришлось вмешаться полиции. Подробности URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Толпа разъяренных родителей детей из этого класса нагрянула в школу. Прямо во время урока ворвались в класс, искали этого парня. Его не было, он вроде как ушел на домашнее обучение. Урок математики был сорван. После этого родители пошли к директору, причем устроили в школе чуть ли не погром», — рассказал собеседник агентства. По его словам, охранник предупредил секретаря о том, что к ним движется толпа, а та — директора, которая якобы заперлась в кабинете. «Директор в кабинет к себе не пускала, так родители чуть дверь не сломали. Было ощущение, что реально готовы учинить расправу. Требовали извинений, требовали исключить этого парня из школы и проверить, как его воспитывают родители. Был скандал, пришлось даже приехать полиции», — добавил собеседник. По его словам, школьник даже не принес извинений пострадавшей девочке, которая получила трещину ребра. В первые дни он как ни в чем не бывало продолжал ходить на уроки, был весел и спокоен. «Его в классе считают задирой. У него старший брат есть, поэтому он такой смелый», — объяснил инсайдер. Ранее общественность возмутил поступок школьника, который, разбежавшись, пнул девочку в грудь. По одной версии, он сделал это из мести: якобы одноклассница его оскорбляла. По другой, ради кадров для TikTok. Следственный комитет начал проверку. Попав под волну хэйта, школьник удалился из соцсетей и признался, что боится мести. Директор школы Марина Тараева отказалась прокомментировать ситуацию в учреждении. Обновлено в 17.45: добавлен комментарий полиции: При этом начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых со ссылкой на руководство территориального ОВД не подтвердил информацию, что в учебное заведение вызывали полицию. «В настоящее время в школе, о которой идет речь, с целью недопущения подобных ЧП впредь, и не только связанных с избиением друг друга, но и с любыми противоправными поступками подрастающего поколения, проводится общешкольное родительское собрание. До официальных представителей несовершеннолетних доведена информация о возможных последствиях за подобное поведение как для их родителей, так и для школьников», — отметил полковник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родители в Нижних Сергах (Свердловская область) призвали к ответу Марину Тараеву — директора школы №2, в которой подросток жестоко пнул одноклассницу в грудь. Местные жители ворвались в учреждение, в дело пришлось вмешаться полиции. Подробности URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Толпа разъяренных родителей детей из этого класса нагрянула в школу. Прямо во время урока ворвались в класс, искали этого парня. Его не было, он вроде как ушел на домашнее обучение. Урок математики был сорван. После этого родители пошли к директору, причем устроили в школе чуть ли не погром», — рассказал собеседник агентства. По его словам, охранник предупредил секретаря о том, что к ним движется толпа, а та — директора, которая якобы заперлась в кабинете. «Директор в кабинет к себе не пускала, так родители чуть дверь не сломали. Было ощущение, что реально готовы учинить расправу. Требовали извинений, требовали исключить этого парня из школы и проверить, как его воспитывают родители. Был скандал, пришлось даже приехать полиции», — добавил собеседник. По его словам, школьник даже не принес извинений пострадавшей девочке, которая получила трещину ребра. В первые дни он как ни в чем не бывало продолжал ходить на уроки, был весел и спокоен. «Его в классе считают задирой. У него старший брат есть, поэтому он такой смелый», — объяснил инсайдер. Ранее общественность возмутил поступок школьника, который, разбежавшись, пнул девочку в грудь. По одной версии, он сделал это из мести: якобы одноклассница его оскорбляла. По другой, ради кадров для TikTok. Следственный комитет начал проверку. Попав под волну хэйта, школьник удалился из соцсетей и признался, что боится мести. Директор школы Марина Тараева отказалась прокомментировать ситуацию в учреждении. Обновлено в 17.45: добавлен комментарий полиции: При этом начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых со ссылкой на руководство территориального ОВД не подтвердил информацию, что в учебное заведение вызывали полицию. «В настоящее время в школе, о которой идет речь, с целью недопущения подобных ЧП впредь, и не только связанных с избиением друг друга, но и с любыми противоправными поступками подрастающего поколения, проводится общешкольное родительское собрание. До официальных представителей несовершеннолетних доведена информация о возможных последствиях за подобное поведение как для их родителей, так и для школьников», — отметил полковник.