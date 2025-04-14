«Всю ночь ждали»: в Екатеринбурге толпы иностранцев пытаются попасть на регистрацию

В Екатеринбурге более 460 иностранцев с ночи пытаются попасть на прием в миграционном центре на Сулимова, 46. Из-за огромной очереди талонов не хватает, и люди записываются на прием в обычной тетради, передает корреспондент URA.RU. При этом пришедшие рассказывали, что талоны на прием получают около 100 человек.
«460 человек на сегодня записались. Да больше, конечно, за 500 точно», — предположил один из иностранцев, который стоял в очереди в отделении. В стене около ворот, ведущих ко входу в здание, есть тетрадка. Туда иностранцы и записываются на получение миграционной печати.
Недалеко от входа в миграционный центр стояла черная Toyota Camry, в которой сидели двое мужчин — они записывали в очередь в другую тетрадь. «На завтра уже записались 180 человек, следующий будет 181», — сказал корреспонденту человек за рулем. Одна девушка рассказала агентству, что не все записавшиеся люди смогут сегодня получить услугу, а записываться на завтра можно с 10:00. «На сегодня мы вчера приходили записываться. Мы всю ночь ждали здесь», — рассказал иностранец, ожидающий в очереди. По его словам, отделение работает с 09:00, однако всех запускают примерно за час.
Ранее мигранты пожаловались на нескончаемые толпы и невозможность получить талон на прием. По их словам, в очередях они стоят с ночи, а попасть на прием можно даже не с первого раза. Иностранцы отмечали, что в день выдают талоны примерно 100 людям. Очереди на Сулимова, 46 настолько большие, что мигранты стали перепродавать места. Как рассказывал URA.RU один из ожидающих, за свои них могут просить даже 20 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!