«Люди практически живут тут!»: в Екатеринбурге иностранцы заполонили миграционный центр: причина

В полицейском миграционном центре на Сулимова, 46 в Екатеринбурге, иностранцы пожаловались на нескончаемые толпы и невозможность получить талончик на прием. По их словам, в очередях они стоят с ночи, а получить талон можно даже не с первого раза. Многие боятся депортации, просрочек и штрафов, рассказали URA.RU сами мигранты.
В очереди к автомату, который выдает талоны, утром 11 апреля стоял Эмин. Мужчине нужно поменять паспорт, так как ему исполнилось 45 лет. «Я месяц сюда хожу — талонов нет. Неужели тут нет отдельного кабинета хотя бы для тех, у кого уже есть документы и все в порядке?! Это дурдом ведь! Сколько можно? Тут дышать невозможно! Кто-то вообще видит такое безобразие? Люди тут практически живут, понимаете?», — сказал Эмин.
До 1 мая все мигранты должны подтвердить свой правовой статус — мужчина боится, что его семью могут депортировать, из-за того, что они не успеют урегулировать этот вопрос. «У нас были определенные проблемы с семейными документами — мы заплатили штраф. А сейчас мы не можем просто зайти и взять талон, чтобы документы сдать. Если до 1 мая не сможем этого сделать, значит, 80 тысяч рублей [оплаченный штраф] пропадут, а дочь и жену депортируют», — посетовал мужчина. Эмину часто приходится отпрашиваться у начальства, чтобы сходить в миграционный центр. «Как я работаю? Все проваливается. Да вот звонят, пишут мне с работы. А я не могу — я тут стою», — сказал он.
За талоном для внука стояла и Светлана, которая боится, что его депортируют в Душанбе. «Мы ходим три дня с маленьким ребенком, который с соской сидит, и не можем сделать регистрацию. Если мы сегодня — в последний день — не сделаем регистрацию, то нам дадут штраф или депорт сделают. <…> У нас все оплачено, у мамы есть патент, ей 18 лет», — рассказала женщина.
По ее словам, система регистрации ребенка изменилась. «Раньше было так, что маленьких детей вместе с мамой регистрировали в МФЦ — там было все нормально, никаких штрафов не было. <…> Повторно это делается только в миграционном центре. Мы бы хотели, чтобы детям сделали регистрацию, как и раньше — через МФЦ», — отметила она.
Иностранцы в очередях рассказали агентству, что живую очередь приходится занимать чуть ли не за день, но и тогда не все получают талоны. «Вот некоторые с пяти часов утра стоят, некоторые с 12 ночи приходили — не могут получить талоны. Я не знаю, почему. Стою и стою в очереди», — поделился с агентством мужчина, который приехал из Таджикистана.
В управление миграции Свердловской области направлен письменный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, ответ на него ожидается. Очереди на Сулимова, 46 настолько большие, что мигранты стали перепродавать места. Как рассказал URA.RU один из ожидающих, за свои талончики могут просить даже 20 тысяч рублей.
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