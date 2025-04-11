Мигранты перепродают места в очереди на регистрацию в Екатеринбурге

В миграционном центре на Сулимова, 46 в Екатеринбурге иностранцы начали перепродавать места в очереди за десятки тысяч рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил мужчина, ожидающий приема специалистов.
«Вот смотрите, здесь талонов нет сейчас, а тут есть люди, которые вам найдут его. <...>Знаете, сколько талон стоит, который бесплатно должны получить? Они там по 20 тысяч рублей даже продают некоторые», — рассказал предприниматель Альберт, помогающий зарегистрироваться своему иностранному специалисту.
В беседе с корреспондентом некоторые иностранцы отметили, что очередь за талоном приходится занимать с ночи, но даже это не гарантирует получение талона в очереди. «Утром здесь примерно 100 человек получают талон — и все. <…> Каждый день окошко по-разному работает: иногда 20-30 талонов принимают, а потом отправляют в другой район. <…> Утром первый зайдешь, а очередь уже начинается [на талоне] с номера 100. Прикинь, уже 100 — нет уже [талонов]», — посетовал другой мужчина, стоявший в очереди к автомату.
По словам Альберта, в отделении якобы не хватает специалистов. «А тут тысячи людей. Например, в окошках по продлению [разрешения] №30 и №31 работают два сотрудника. А народа там — 100 человек в очереди. Успеют физически принять? Не успеют. <…> Когда работодатели хотят соблюдать закон миграции, как и сами мигранты, — но нет условий физических. Попробуйте приехать сюда в два часа ночи, а тут будут 500 человек стоять за талоном», — утверждает мужчина. По его словам, талоны дают за три дня, но, как считает мужчина, было бы удобнее, если эти талоны выдавали, например, за месяц.
В управление миграции Свердловской области направлен письменный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, ответ на него ожидается. Согласно указу президента Владимира Путина, который он подписал в конце декабря, до 1 мая мигранты должны урегулировать свой правовой статус в России. В противном случае они будут высланы из страны.
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