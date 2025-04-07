Бизнес семьи курганского «Гусиного короля» вышел из миллионных убытков

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У компании семьи бизнесмена Махалова выросла выручка и прибыль
У компании семьи бизнесмена Махалова выросла выручка и прибыль Фото:

Курганская компания «Дом бытовых услуг», принадлежащая семье бизнесмена Александра Махалова, поправила свое финансовое положение и вышла из миллионных убытков. Об этом сообщается в финансовой отчетности фирмы за 2024 год. Махалов владеет одним из крупнейших в стране племенным заводом по разведению гусей.

«Выручка ООО „Дом бытовых услуг“ за 2024 год: 75 330 000 рублей (66 450 000 — в 2023 году). Чистая прибыль: 13 000 рублей. В 2023 году в компании были убытки на 38 619 000 рублей», — говорится в бухгалтерской отчетности компании.

Компания оформлена на дочерей бизнесмена Махалова — Анастасию Лушникову и Софью Хаврову. Каждой из них принадлежит по 50% акций. Стоимость актива оценивается в 137 миллионов рублей. 

Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в фирму. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что арматурный завод богатейшего бизнесмена Кургана увеличил прибыль на 470%. Предприятие «Корвет» по итогам 2024 года заработало в шесть раз больше. Также сообщалось, что компания курганского «картофельного короля» более чем в семь раз увеличила прибыль. 

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Курганская компания «Дом бытовых услуг», принадлежащая семье бизнесмена Александра Махалова, поправила свое финансовое положение и вышла из миллионных убытков. Об этом сообщается в финансовой отчетности фирмы за 2024 год. Махалов владеет одним из крупнейших в стране племенным заводом по разведению гусей. «Выручка ООО „Дом бытовых услуг“ за 2024 год: 75 330 000 рублей (66 450 000 — в 2023 году). Чистая прибыль: 13 000 рублей. В 2023 году в компании были убытки на 38 619 000 рублей», — говорится в бухгалтерской отчетности компании. Компания оформлена на дочерей бизнесмена Махалова — Анастасию Лушникову и Софью Хаврову. Каждой из них принадлежит по 50% акций. Стоимость актива оценивается в 137 миллионов рублей.  Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в фирму. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что арматурный завод богатейшего бизнесмена Кургана увеличил прибыль на 470%. Предприятие «Корвет» по итогам 2024 года заработало в шесть раз больше. Также сообщалось, что компания курганского «картофельного короля» более чем в семь раз увеличила прибыль. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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