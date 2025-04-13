Судьба ректора УрФУ подвешена: появился тревожный указ

Виктор Кокшаров стал исполняющим обязанности главы УрФУ

Виктор Кокшаров руководит вузом с 2010-го Фото: Илья Московец © URA.RU

Интрига вокруг переназначения Виктора Кокшарова на пост ректора Уральского федерального университета (УрФУ) возобновляется. По данным URA.RU, его полномочия продлены, но пока Кокшаров — лишь исполняющий обязанности.

Кем именно подписан этот указ, неясно. Решение по ректору принимает премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на официальном портале правовой информации таких распоряжений от него пока нет. Два источника агентства, погруженные в интригу и знающие о существовании документа, уточнить эту деталь затруднились.

«Если бы проблем у Кокшарова не было, он был бы переназначен [полновесным] ректором, то есть без приставки „и. о.“, с 14 апреля», — уточнил один из собеседников. И многозначительно добавил: «Там все непросто». В пресс-службе УрФУ комментировать ситуацию не стали, так как документов пока не видели.

Кокшаров возглавляет УрФУ с 2010 года. Его полномочия Мишустин продлил ровно пять лет назад, 14 апреля 2020-го.

О том, что у Кокшарова есть конкурент, URA.RU подробно рассказывало с начала года. Сам Кокшаров при этом говорил, что «все идет в соответствии с нормативными сроками». Позднее стало известно, что глава Минобра Валерий Фальков направил в регион письмо, в котором говорилось, что Кокшарова рекомендовано оставить в должности.