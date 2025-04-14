Кикшеринг планирует разместить в Перми самокаты, которым не нужна парковка

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» рассматривает варианты по размещению электросамокатов в Перми. Средства индивидуальной мобильности (СИМ) планируют установить на улицах города так, чтобы они не нуждались в парковках, которые запрещены в городе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе кикшеринга.
«Сейчас мы изучаем возможность вернуться в город с тем или иным транспортом. Возможно, это будут электросамокаты с доработанной батареей, которая позволит ездить постоянно без необходимости оставлять транспорт на парковке», — сообщили в пресс-службе кикшеринга.
В компании уточнили, что в Перми правилами благоустройства запрещена именно парковка СИМ, а не передвижение на них. Если «МТС Юрент» сможет реализовать свою идею, то Пермь станет первым городом России, где будут работать электросамокаты на вечном ходу. Также компания не исключает возможности установить на улицах электровелосипеды.
В «МТС Юрент» отметили, что разработкой новых самокатов компания занимается по просьбе пермяков. В адрес кикшеринга поступило более 10 тысяч обращений от горожан с просьбой вернуть СИМ на улицы Перми. В основном письма поступали от людей в возрасте до 35 лет.
Ранее URA.RU рассказало, что мэрия Перми запретила парковать электросамокаты на улицах города. Сервисы кикшеринга подали на администрацию в суд, но проиграли дело.
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