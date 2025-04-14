В Кремле оценили встречу Путина со спецпосланником США Уиткоффом

Встреча российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом была чрезвычайно полезной. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, подобные контакты способствуют созданию каналов для обмена информацией и взглядами на различные вопросы на уровне глав государств.
«Подобные контакты чрезвычайно полезны и весьма эффективны, эффективны они за счет того, что сложился востребованный канал для доведения информации друг до друга и канал, посредством которого можно передавать различные элементы позиции по разным вопросам от главы государства до главы государства», — подчеркнул Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Он заявил, что темы для обсуждения на встрече Путина и Уиткоффа заранее не определялись, и были подготовлены позже. Песков отметил, что результаты таких встреч не следует ожидать мгновенно, учитывая сложность обсуждаемых вопросов.
Встреча Путина и Уиткоффа прошла 12 апреля в Санкт-Петербурге. Она продлилась 4, 5 часа. Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт заявила, что переговоры стали важным шагом к урегулированию конфликта на Украине.
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