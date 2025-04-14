Пермский институт культуры закрасил граффити в память о репере Паше Технике

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причина — нанесение рисунка без разрешения собственника
Причина — нанесение рисунка без разрешения собственника Фото:

Граффити, которое нарисовали в память о погибшем репере Паше Технике на стене недостроенного театра Пермского государственно института культуры, закрасили. Причина — нанесение рисунка без разрешения собственника.

«В ПГИК расценивают данный факт как проявление хулиганства и вандализма. Любая надпись на стене является незаконной, если не было получено разрешение от собственника. За подобным разрешением к руководству вуза никто не обращался. Соответственно, данные действия подпадают под статью статью 20.1 КоАП РФ часть 1 — мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся уничтожением или повреждением чужого имущества», — сообщили URA.RU в пресс-службе учебного заведения.

13 апреля в центре Перми фанаты репера Паши Техника вандальным методом увековечили память о своем кумире. Граффити появилось на стене недостроенного театра у Октябрьской площади. Там изображены даты жизни музыканта, символ бесконечности, горящая свеча и надпись R.I.P. Ранее на этом месте уже закрашивали теги уличных художников.  

Паша Техник (настоящее имя — Павел Михеев) скончался 4 апреля на Пхукете от легочной инфекции. Тело репера похоронили на Николо-Архангельском кладбище.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Граффити, которое нарисовали в память о погибшем репере Паше Технике на стене недостроенного театра Пермского государственно института культуры, закрасили. Причина — нанесение рисунка без разрешения собственника. «В ПГИК расценивают данный факт как проявление хулиганства и вандализма. Любая надпись на стене является незаконной, если не было получено разрешение от собственника. За подобным разрешением к руководству вуза никто не обращался. Соответственно, данные действия подпадают под статью статью 20.1 КоАП РФ часть 1 — мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся уничтожением или повреждением чужого имущества», — сообщили URA.RU в пресс-службе учебного заведения. 13 апреля в центре Перми фанаты репера Паши Техника вандальным методом увековечили память о своем кумире. Граффити появилось на стене недостроенного театра у Октябрьской площади. Там изображены даты жизни музыканта, символ бесконечности, горящая свеча и надпись R.I.P. Ранее на этом месте уже закрашивали теги уличных художников.   Паша Техник (настоящее имя — Павел Михеев) скончался 4 апреля на Пхукете от легочной инфекции. Тело репера похоронили на Николо-Архангельском кладбище.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...