Пермский институт культуры закрасил граффити в память о репере Паше Технике

Граффити, которое нарисовали в память о погибшем репере Паше Технике на стене недостроенного театра Пермского государственно института культуры, закрасили. Причина — нанесение рисунка без разрешения собственника.
«В ПГИК расценивают данный факт как проявление хулиганства и вандализма. Любая надпись на стене является незаконной, если не было получено разрешение от собственника. За подобным разрешением к руководству вуза никто не обращался. Соответственно, данные действия подпадают под статью статью 20.1 КоАП РФ часть 1 — мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся уничтожением или повреждением чужого имущества», — сообщили URA.RU в пресс-службе учебного заведения.
13 апреля в центре Перми фанаты репера Паши Техника вандальным методом увековечили память о своем кумире. Граффити появилось на стене недостроенного театра у Октябрьской площади. Там изображены даты жизни музыканта, символ бесконечности, горящая свеча и надпись R.I.P. Ранее на этом месте уже закрашивали теги уличных художников.
Паша Техник (настоящее имя — Павел Михеев) скончался 4 апреля на Пхукете от легочной инфекции. Тело репера похоронили на Николо-Архангельском кладбище.
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