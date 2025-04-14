Силовики «тюменской матрешки» теряют шансы занять пост прокурора ХМАО. По данным источников URA.RU, ямалец Денис Назаренко и тюменец Руфат Биктимеров (оба — первые замы глав надзорных ведомств в своих регионах), которым прочили перевод в соседнюю Югру, с высокой долей вероятности не станут сменщиками окружного прокурора Евгения Ботвинкина.
«Назаренко и Биктимеров выходят из гонки. Ботвинкину на замену ждут силовика из другого региона», — передает инсайдер.
В пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что на пост прокурора Югры рассматриваются первые заместители глав надзорных ведомств Тюменской области и ЯНАО. Полномочия прокурора Югры Евгения Ботвинкина истекают в июне 2025 года.
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