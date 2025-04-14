Влиятельные силовики «тюменской матрешки» теряют шансы на пост прокурора ХМАО. Инсайд

Ямалец Назаренко и тюменец Биктимеров теряют шансы занять место прокурора ХМАО
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На место прокурора ХМАО больше не смогут претендовать коллеги из соседних регионов
На место прокурора ХМАО больше не смогут претендовать коллеги из соседних регионов Фото:

Силовики «тюменской матрешки» теряют шансы занять пост прокурора ХМАО. По данным источников URA.RU, ямалец Денис Назаренко и тюменец Руфат Биктимеров (оба — первые замы глав надзорных ведомств в своих регионах), которым прочили перевод в соседнюю Югру, с высокой долей вероятности не станут сменщиками окружного прокурора Евгения Ботвинкина.

«Назаренко и Биктимеров выходят из гонки. Ботвинкину на замену ждут силовика из другого региона», — передает инсайдер.

В пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что на пост прокурора Югры рассматриваются первые заместители глав надзорных ведомств Тюменской области и ЯНАО. Полномочия прокурора Югры Евгения Ботвинкина истекают в июне 2025 года.

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Силовики «тюменской матрешки» теряют шансы занять пост прокурора ХМАО. По данным источников URA.RU, ямалец Денис Назаренко и тюменец Руфат Биктимеров (оба — первые замы глав надзорных ведомств в своих регионах), которым прочили перевод в соседнюю Югру, с высокой долей вероятности не станут сменщиками окружного прокурора Евгения Ботвинкина. «Назаренко и Биктимеров выходят из гонки. Ботвинкину на замену ждут силовика из другого региона», — передает инсайдер. В пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что на пост прокурора Югры рассматриваются первые заместители глав надзорных ведомств Тюменской области и ЯНАО. Полномочия прокурора Югры Евгения Ботвинкина истекают в июне 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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