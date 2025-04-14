Акватеррариум и территорию старого зоопарка в Перми передадут церкви

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермская епархия может получить здание и участок бесплатно
Пермская епархия может получить здание и участок бесплатно Фото:

Мэрия Перми планирует бесплатно передать здание акватеррариума и участок под старым зоопарком Пермской епархии РПЦ. Проект решения размещен на сайте гордумы.

«Разрешить администрации Перми передать безвозмездно в собственность Пермской епархии РПЦ нежилое здание акватеррариума по улице Окулова, 3 и земельный участок по улице Монастырской, 10. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Пермской городской Думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами», — говорится в документе.

Ранее URA.RU рассказывало, что после переезда зоопарка на его территории появится сквер с яблоневым садом «Архиерейское подворье». На его обустройство планируется выделить порядка 71,2 млн рублей в 2026 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия Перми планирует бесплатно передать здание акватеррариума и участок под старым зоопарком Пермской епархии РПЦ. Проект решения размещен на сайте гордумы. «Разрешить администрации Перми передать безвозмездно в собственность Пермской епархии РПЦ нежилое здание акватеррариума по улице Окулова, 3 и земельный участок по улице Монастырской, 10. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Пермской городской Думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами», — говорится в документе. Ранее URA.RU рассказывало, что после переезда зоопарка на его территории появится сквер с яблоневым садом «Архиерейское подворье». На его обустройство планируется выделить порядка 71,2 млн рублей в 2026 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...