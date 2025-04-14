Акватеррариум и территорию старого зоопарка в Перми передадут церкви

Мэрия Перми планирует бесплатно передать здание акватеррариума и участок под старым зоопарком Пермской епархии РПЦ. Проект решения размещен на сайте гордумы.
«Разрешить администрации Перми передать безвозмездно в собственность Пермской епархии РПЦ нежилое здание акватеррариума по улице Окулова, 3 и земельный участок по улице Монастырской, 10. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Пермской городской Думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами», — говорится в документе.
Ранее URA.RU рассказывало, что после переезда зоопарка на его территории появится сквер с яблоневым садом «Архиерейское подворье». На его обустройство планируется выделить порядка 71,2 млн рублей в 2026 году.
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