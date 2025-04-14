Как правильно выйти из поста: мнение священника и диетолога

Великий пост завершается 19 апреля. Последняя неделя перед пасхой считается особой для верующих — это время духовной работы над собой и самых строгих ограничений. Однако выход из поста не менее важен, и неправильное питание может негативно повлиять на здоровье. Кроме того, в это время также важно посещение церкви и чтений молитв. В беседе с корреспондентом URA.RU протоирей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете и диетолог Ольга Ромашина рассказали, как правильно без вреда для души и тела выходить из поста.
Духовная сторона выхода из поста: мнение священника
По окончании Великого поста важно посетить Пасхальную службу, считает протоирей Константин Харитонов. По его словам, это самая главная служба после поста. И первое, что едят православные после длительных ограничений — пища, которую освещали накануне в субботу или после пасхальной литургии. В этот список входят куличи, яйца, пасхальный хлеб, однако, по словам, священника, освятить можно любую еду.
«Самая главная служба после окончания Великого поста — Пасха. И первое, что вкушают православные — освященная еда. Это могут быть, как куличи и яйца, так и другие продукты», — рассказал протоирей. Он отметил, что цель поста и служб — подготовить свою душу к покаянию, к очищению от грехов и на Пасху причаститься.
После Пасхи снимаются основные ограничения, которые были обязательными на время поста. Речь идет о посещении массовых мероприятий, организации торжеств, употреблении мяса и другой пищи. Однако священник и в этот период советует больше времени проводить в церкви на богослужениях, молиться.
«Какие-то дни нужно обязательно посвятить Богу. Это самое главное. Также в последнюю неделю поста желательно посещать больных, раздавать милостыню, помогать бедным, добрые дела творить, близким помогать. Стараться боле делать добрых дел», — сообщил протоирей.
Он также рекомендовал в последнюю неделю Великого поста чаще читать Евангелие, а во время выхода из поста — Пасхальный канон. Также протоирей советует читать и другую духовную литературу, чтобы узнать больше информации о сути истории Пасхи.
Константин Харитонов также отметил, что важно в привычную для мирян жизнь переносить привычки и традиции, которые появились во время поста. Это касается, как приема пищи и напитков, так и взаимоотношений между людьми.
«Пост нужен для того, чтобы наладить свою жизнь, чтобы не было чрезмерных употреблений. Этот период нужен для того, чтобы настроить свои внутренние часы организма, чтобы привыкнуть к малым не жирным порциям еды, не употреблять алкогольные напитки и стараться употреблять пишу умеренно», — рассказал священник.
Как выйти из поста и не навредить здоровью: мнение диетолога
Правильный выход из Великого поста подразумевает постепенное возвращение к привычному питанию, сообщила диетолог Ольга Ромашина. «В первые дни после окончания поста стоит постепенно вводить в рацион привычную для организма еду.
Начинать нужно с легких блюд, постепенно добавляя мясные и молочные продукты поэтапно. Это поможет избежать напряжения для пищеварительной системы и поддержит здоровье», — отметила эксперт.
По ее словам, после Пасхи рекомендуется есть маленькими порциями каждые три часа. Из мясных продуктов лучше сначала добавлять курицу или индейку, а уже позже свинину и говядину. Из рыбы можно вводить в рацион минтай, треску и окуня. Также специалист рекомендует избегать изделий из мучного теста. Речь идет о булочках, пирожках и тортах с кремом.
Пельмени и вареники также не рекомендуется есть в больших количества первые дне недели посте строго воздержания пищи. «Потребление этих продуктов может привести к резкому повышению уровня глюкозы в крови, вызвать панкреатит, обострение гастрита или вздутие кишечника», — считает эксперт.
Типичные ошибки при выходе из поста и как их избежать
Одной из распространенных ошибок после завершения периода поста является чрезмерное употребление пищи. После длительного периода воздержания многие стремятся попробовать как можно больше разнообразных блюд, что может отрицательно сказаться на здоровье. Переедание влечет за собой нагрузку на желудок, поджелудочную железу и желчный пузырь, что может вызвать различные нарушения в их работе.
Для того, чтобы предотвратить такую ошибку рекомендуется:
- постепенно вводить в рацион новые продукты, ограничиваясь двумя-тремя продуктами в неделю. При этом предпочтение следует отдавать тем блюдам, которые обычно хорошо усваиваются организмом;
- соблюдать умеренность в принятии пищи, особенно избегать обильных ужинов. На ужин рекомендуется выбирать блюда легкие: с низким содержанием жиров, углеводов и калорий;
- тщательно пережевывать пищу, чтобы облегчить ее переваривание и минимизировать нагрузку на желудочно-кишечный тракт;
- увеличить потребление жидкости до 30–35 мл на килограмм веса тела в день, причем 60% из этого объема должна составлять чистая питьевая вода;
- ограничить употребление алкоголя до одного бокала сухого вина в день, будь то красное или белое. Особенно следует быть осторожным с алкоголем после длительного перерыва, особенно в сочетании с жирной или белковой пищей, поскольку это может спровоцировать нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.
Также необходимо проконсультироваться с врачом перед завершением Великого поста, если есть хронические заболевания.
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