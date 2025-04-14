Страстная неделя 2025: что можно и нельзя есть, рецепты

Последняя неделя поста — Страстная. В 2025 году она длится с 14 по 19 апреля. Это самая строгая и важная неделя Великого поста. Эти дни посвящены последним дням жизни Иисуса, его распятию, страданиям и погребению. Эту неделю также называют Великой. Во время Страстной седмицы православные должны держать самый строгий пост. Что можно и нельзя есть в каждый день Страстной недели, а также рецепты — в материале URA.RU.
Что можно и нельзя есть в Страстную неделю
Эта неделя самая строгая для постящихся и в это время важно находиться в строжайшем физическом и духовном воздержании. С 14 по 19 апреля верующие должны воздерживаться от продуктов животного происхождения, содержащих жир млекопитающих и птиц.
Такие продукты называются скоромными и в их число входят — мясо, молоко, кисломолочные продукты (кефир, ряженка, сметана, творог и другие продукты), сливочное масло, яйца. Также запрещены к употреблению такие продукты, как рыба, морепродукты, растительное масло, вино. В еду можно добавлять орехи, семена, а также есть хлеб, в составе которого нет растительного масла. В дни сухоядения рекомендуется один прием пищи и к нему разрешается добавлять небольшой перекус.
Что есть в Великий понедельник
В этот день принято вспоминать две притчи, которые имеют разные смыслы. Первая посвящена Иосифу, которого братья ради выгоды определили в рабство, вторая — бесплодной смоковнице, которую Спаситель проклял. Эти притчи учат вере в Бога и тому, что готовность служить ему спасет душу.
В Великий понедельник допускается употребление свежих овощей и фруктов, салатов без заправок, орехов, семян, а также овощных супов-пюре, которые не требуют варки, тушения или жарки ингредиентов. Кроме того, разрешается употребление меда, растительных альтернатив молоку и травяных чаев.
Овощной суп-пюре
Этот легкий, вкусный и полезный суп идеально подходит для постного меню. Готовится просто и быстро, а овощи можно выбирать по своему вкусу.
Ингредиенты:
- картофель очищенный — 350 г.;
- брокколи — 250 г.;
- цветная капуста — 250 г.;
- лук-репка — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- кокосовое молоко — 400 мл.;
- вода — 770 мл.;
- чеснок — 1 зуб.;
- карри
Приготовление: лук и морковь очистить и нарезать на кусочки произвольной формы, слегка обжарить. В сковороду добавить измельченный чеснок и карри, все тщательно перемешать и обжарить в течение 20-30 секунд. После этого в сковороду кладите нарезанный кубиками картофель, залейте водой и доводят до кипения. Суп варите на медленном огне в течение 10 минут.
В суп добавляют капусту и варить до мягкости. По вкусу добавляют соль. Когда овощи готовы, их необходимо измельчить до состояния пюре с помощью блендера. В полученное пюре влейте кокосовое молоко. Перед подачей суп доводят до кипения, затем снимают с огня.
Тушеная фасоль с овощами
Это вкусное, полезное и питательное блюдо идеально подходит для постного меню. Фасоль получается нежной, ароматной и отлично сочетается с овощами.
Ингредиенты:
- фасоль — 1 стакан;
- томатный соус — 150 г;
- морковь — 1 шт.;
- кабачок — 150 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- тыква — 150 г;
- масло растительное — 15 мл;
- соль, смесь итальянских трав;
- укроп замороженный.
Приготовление: очистите фасоль и замочите в холодной воде на ночь, а потом варите до готовности. Морковь, тыкву и кабачок нарежьте кубиками, размером примерно с фасоль. Лук следует нашинковать на полукольца. Обжарьте кубики моркови, добавьте лук и продолжайте жарить еще несколько минут, после чего выложите овощи на тарелку. В эту же посуду добавьте тыкву и кабачки.
Верните в сотейник морковь с луком, добавьте томатный соус, соль и смесь трав, хорошо перемешайте. Затем всыпьте отваренную фасоль и тушите все вместе около 15 минут на среднем огне. При необходимости добавьте немного воды или овощного бульона для достижения нужной консистенции блюда. За минуту до готовности введите измельченный чеснок и укроп, накройте крышкой и дайте блюду настояться пару минут перед подачей.
Что приготовить на Великий вторник
В великий вторник вспоминают проповедь Христа, которую он читал в Иерусалимском храме. Именно после нее начались гонения властей за ним. В этот день, так же как и в понедельник, предписано сухоядение. Это значит, что разрешается употреблять только сырые овощи и фрукты, сухофрукты, орехи, хлеб и воду. Любая термическая обработка пищи (варка, жарка, тушение) в этот день не допускается.
Салат из свеклы, моркови и яблок с орехами
Этот витаминный, вкусный и полезный салат идеально подходит для постного меню. Он прост в приготовлении, хорошо насыщает и укрепляет организм.
Ингредиенты:
- свекла — 5 шт.;
- морковь: 5 шт.;
- яблоко – 1 шт.;
- грецкие орехи – 0,5 ст.;
- оливковое масло – 0,5 ст.,
- винный уксус — 5 ст. л.;
- соль, перец;
- немного мелко нарезанной петрушки для украшения.
Приготовление: на крупной терке натрите свеклу, морковь и яблоко. В отдельной миске соедините грецкие орехи с оливковым маслом и винным уксусом, добавив к этой смеси соль и перец по вкусу. В заправку добавьте тертые свеклу, морковь и яблоко, все тщательно перемешайте. Перед подачей блюдо украсьте мелко нарезанной петрушкой.
Грибное рагу с картофелем и зеленью
Питательное, ароматное и вкусное блюдо, идеально подходящее для постного меню. Оно порадует вас своей простотой приготовления, насыщенным вкусом и пользой.
Ингредиенты:
- картофель — 6 шт.;
- шампиньоны — 500 г;
- морковь крупная — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- вода — 1 л;
- зелень петрушки и укропа — 0,5 пучка;
- соль — 1 щепотка;
- черный молотый перец — 1 щепотка;
- лавровый лист — 3 шт.
Приготовление: картофель очистите, промойте и нарежьте кубиками среднего размера. Грибы тщательно промойте и нарежьте ломтиками. Морковь очистите и натрите на крупной терке или нарежьте небольшими кубиками. Лук мелко нашинкуйте. Чеснок очистите и мелко порубите. Если готовите рагу в строгий постный день без масла, просто налейте немного воды в кастрюлю, добавьте лук, морковь и грибы и тушите под крышкой около 7 минут.
Добавьте в кастрюлю нарезанный картофель, лавровый лист, соль и перец по вкусу. Перемешайте все ингредиенты. Влейте воду, чтобы она покрывала овощи примерно наполовину. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь до минимального уровня и тушите под крышкой около 20 минут до полной готовности картофеля. За пять минут до окончания тушения добавьте измельченный чеснок и мелко порубленную зелень.
Что можно есть в Великую среду: рецепты
В этот день православные христиане вспоминают предательство Иуды Искариота, поэтому Великая среда считается днем глубокого духовного размышления и строгого поста. Это значит, что разрешается только сырая или не приготовленная горячим способом пища растительного происхождения. Запрещены любые блюда, приготовленные методом варки, жарки, тушения, а также продукты животного происхождения.
Овощное ризотто с тыквой и шпинатом
Это яркое, ароматное и полезное блюдо, идеально подходящее для Великого поста. Оно готовится без продуктов животного происхождения, при этом получается сытным.
Ингредиенты:
- рис – 200 г.;
- тыква свежая – 250-300 г.;
- свежий шпинат – 100 г.;
- репчатый лук – 1 шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- овощной бульон или вода – около 600-700 мл;
- соль, черный молотый перец – по вкусу;
- свежая зелень (укроп, петрушка) – для подачи.
Приготовление: очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте кубиками небольшого размера. Лук и чеснок мелко нарежьте. Шпинат обсушите и крупно нарежьте. В глубокой сковороде или кастрюле с толстым дном обжарьте лук и чеснок. Добавьте нарезанную тыкву, перемешайте и готовьте еще около 5 минут, периодически помешивая. Затем всыпьте рис, перемешайте так, чтобы каждое рисовое зернышко покрылось маслом и слегка обжарилось.
Постепенно добавляйте горячий овощной бульон небольшими порциями. Продолжайте постепенно добавлять жидкость и помешивать ризотто до тех пор, пока рис не станет мягким, но сохранит форму. За 3–4 минуты до окончания приготовления добавьте нарезанный шпинат в ризотто. Перемешайте и готовьте до мягкости шпината.
Тушеная капуста с грибами и томатом
Тушеная капуста с грибами и томатом — это полезное, ароматное и сытное блюдо, идеально подходящее для постного меню. Готовится быстро, просто, из доступных продуктов.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 600–700 г.;
- Грибы свежие (шампиньоны, вешенки или лесные) – 300 г.;
- Репчатый лук – 1 шт.;
- Морковь – 1 шт.;
- Томатная паста – 2 ст. л.;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Лавровый лист – 1–2 шт.
Приготовление: капусту очистите от верхних листьев и нашинкуйте тонкой соломкой. Грибы тщательно промойте и нарежьте ломтиками. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке. Чеснок очистите и мелко измельчите. Обжаривание грибов и овощей. В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте растительное масло.
Обжарьте лук и морковь на среднем огне до мягкости. Добавьте грибы, перемешайте и готовьте еще около 5–7 минут до испарения лишней жидкости. Добавьте лук, морковь и грибы, тушите под крышкой около 7 минут. Добавьте нашинкованную капусту, томатную пасту, лавровый лист, соль и перец по вкусу. Добавьте воды и тушите 25 минут.
Что можно есть в Чистый четверг: традиционные блюда и рецепты
Чистый четверг — единственный день Страстной седмицы, когда можно есть растительную пищу с маслом, так как именно в Великий четверг вспоминают Тайную вечерю и первую евхаристию (причастие). В качестве утешения разрешено добавлять в пищу елей, то есть любое растительное масло. Кроме того, можно печь куличи, так как этот день связан с духовным очищением: человек подходит к выпечке после исповеди, с добрым сердцем, в чистом доме.
Постный кулич без яиц и молока
Постный кулич — это традиционная пасхальная выпечка, приготовленная без яиц, молока и сливочного масла, но при этом получается нежной, ароматной и вкусной. Такой кулич идеально подойдет для тех, кто соблюдает Великий пост или придерживается вегетарианского питания.
Тесто:
- Мука пшеничная — около 500–550 г.;
- Вода теплая — 250 мл;
- Сухие дрожжи — 7 г (1 пакетик) или свежие дрожжи — 20–25 г.;
- Сахар — 100–120 г.;
- Растительное масло (подсолнечное без запаха) — 80 мл;
- Ванильный сахар — 1 пакетик (10 г);
- Соль — щепотка;
- Изюм, цукаты, сухофрукты — около 100 г.;
- Цедра лимона или апельсина (по желанию) — 1 ч. л.
Глазурь (постная):
- Сахарная пудра — 100 г.;
- Лимонный сок или вода — 2–3 ст. л.;
- Кондитерская посыпка для украшения.
Приготовление: в теплой воде растворите дрожжи и добавьте половину сахара, две столовые ложки муки, перемешайте до однородности. Накройте полотенцем и оставьте на 15–20 минут в теплом месте, чтобы опара поднялась и появилась пышная пенка. Замесите тесто, добавив ванильный сахар, соль и растительное масло. Постепенно всыпайте просеянную муку.
Промойте изюм и сухофрукты горячей водой, обсушите бумажным полотенцем и слегка присыпьте мукой. Добавьте их в тесто вместе с цедрой лимона или апельсина, перемешайте. Сформируйте из теста шар, положите в глубокую миску, накройте полотенцем и поставьте в теплое место примерно на 1–1,5 часа. За это время тесто увеличится в объеме примерно вдвое.
Тесто разложите по формам для куличей, заполняя их примерно на треть или половину высоты формы. Дайте куличам еще раз подняться в формах в теплом месте. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов. Выпекайте куличи примерно 30–40 минут до золотистого цвета. Готовые куличи украсьте глазурью.
Запеченные овощи в духовке с травами и специями
Запеченные овощи — простое, легкое и очень полезное блюдо, которое идеально подходит для постного меню. Благодаря ароматным травам и специям, овощи получаются нежными, ароматными и аппетитными.
Ингредиенты:
- Картофель – 3-4 шт.;
- Морковь – 2 шт.;
- Кабачок (цукини) – 1 шт.;
- Болгарский перец – 1-2 шт.;
- Баклажан – 1 шт.;
- Репчатый лук – 1-2 шт.;
- Чеснок – 3-4 зубчика;
- Паприка сладкая молотая – 1 ч. ложка.
Приготовление: все овощи нарежьте крупные кружочками и сложите в большую миску. Добавьте чеснок, соль, перец, паприку и сушеные травы по вкусу. Если вы готовите блюдо в строгий пост без масла, просто сбрызните овощи небольшим количеством воды или лимонного сока. Разогрейте духовку до температуры 190–200 градусов.
Противень застелите бумагой для выпечки или используйте форму для запекания. Выложите овощи ровным слоем на противень или в форму. Запекайте овощи в предварительно разогретой духовке примерно 35–45 минут до мягкости и золотистости. В процессе запекания время от времени перемешивайте овощи деревянной лопаткой, чтобы они равномерно запеклись.
Что есть в Великую пятница: строгий пост и простые блюда
Великая пятница — это самый строгий день Великого поста, когда православные христиане вспоминают страдания и распятие Иисуса Христа. В этот день установлен особенно строгий пост, который подразумевает полное воздержание от пищи до выноса Плащаницы, что происходит обычно до 15:00 часов дня. После этого разрешается только минимальное количество пищи без масла и термической обработки — сухоядение. Таким образом, в этот день едят только сырые овощи и фрукты, сухофрукты, орехи, хлеб и пьют воду.
Суп из чечевицы с морковью и луком
Этот суп получается вкусным, сытным и полезным, отлично подходит для постного меню. Готовится быстро и просто, из доступных продуктов.
Ингредиенты:
- Чечевица (красная или зеленая) – 200 г.;
- Морковь – 1-2 шт.;
- Лук репчатый – 1 шт.;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Картофель – 2-3 шт.;
- Томатная паста (по желанию) – 1 ст. ложка;
- Зелень свежая (укроп, петрушка) – для подачи;
- Лимонный сок (по желанию) – 1–2 ст. ложки.
Приготовление: в кастрюле обжарьте лук до прозрачности (около 3–4 минут). Добавьте морковь и чеснок, обжаривайте еще 3 минуты, периодически помешивая. Если используете томатную пасту, добавьте ее в зажарку, перемешайте и готовьте еще 1 минуту. Добавьте в кастрюлю чечевицу и нарезанный картофель. Залейте горячей водой или овощным бульоном. Добавьте лавровый лист, посолите и поперчите по вкусу. Доведите суп до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне около 20–25 минут до мягкости чечевицы и овощей.
Запеченный картофель с зеленью без масла
Этот рецепт идеально подойдет для постного меню, особенно в строгие дни поста, когда не разрешается употреблять масло. Картофель получается ароматным, сытным и полезным.
Ингредиенты:
- Картофель средний — 6–8 шт.;
- Свежая зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — по вкусу;
- Чеснок — 2–3 зубчика;
- Сушеные травы (розмарин, тимьян, орегано) — по желанию.
Приготовление: нарежьте картофель на дольки или средние кубики одинакового размера, Мелко нарежьте свежую зелень и чеснок. Положите картофель в глубокую миску. Добавьте чеснок, соль, черный молотый перец и сушеные травы по вкусу. Перемешайте, чтобы специи равномерно распределились по кусочкам картофеля.
Если картофель кажется сухим, можно сбрызнуть его небольшим количеством воды или лимонного сока. Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите картофель на противень, застеленный бумагой для выпечки или в форму для запекания. Запекайте примерно 30–40 минут до появления золотистой корочки и мягкости картофеля.
Что можно приготовить в Великую субботу
В этот день верующие вспоминают пребывание тела Христа во гробе и готовятся встретить праздник Светлого Христова Воскресения. Питание в этот день не такое строгое, как в пятницу. После освящения пищи в храме допускается небольшое послабление. Можно употреблять горячую пищу, приготовленную без масла, вареные, тушеные и запеченные овощи, каши на воде, картофель, бобовые, грибы. В этот день запрещены продукты животного происхождения, растительное масло, алкоголь, а также куличи.
Овощной салат с огурцом, редисом и зеленью
Этот легкий, свежий и витаминный салат отлично подойдет для постного меню. Он готовится очень быстро, прост в приготовлении и прекрасно дополнит любой постный обед или ужин.
Ингредиенты:
- Огурцы свежие — 2 шт.;
- Редис — 8–10 шт.;
- Укроп и петрушка — небольшой пучок;
- Листья салата (по желанию) — 3–4 шт.;
- Лимонный сок — 1–2 ч. л.;
- Соль, черный молотый перец — по вкусу.
Приготовление: огурцы нарежьте небольшими кубиками. Редис промойте, удалите хвостики и нарежьте тонкими ломтиками или полукружочками. Зеленый лук, укроп и петрушку промойте, обсушите и мелко нарежьте. Листья салат нарвите руками на небольшие кусочки. Выложите в салатник огурцы, редис, зеленый лук, укроп, петрушку и листья салата. Посолите, поперчите по вкусу., полейте лимонный соком и перемещайте.
Тушеные баклажаны с помидорами и чесноком
Это блюдо идеально подойдет для постного меню. Баклажаны получаются нежными, ароматными и очень вкусными
Ингредиенты:
- Баклажаны – 2–3 шт.;
- Помидоры – 3–4 шт.;
- Чеснок – 2–4 зубчика;
- Репчатый лук – 1 шт.;
- Болгарский перец – 1 шт.;
- Зелень (укроп, петрушка, базилик) – по вкусу;
- Соль, черный молотый перец – по вкусу;
- Специи (по желанию): паприка, орегано, молотый кориандр.
Приготовление: баклажаны тщательно вымойте и нарежьте средними кубиками. Чтобы убрать горечь, посолите их и оставьте на 15 минут. Затем промойте баклажаны холодной водой и обсушите бумажным полотенцем. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами или мелко кубиками. Помидоры промойте и нарежьте кубиками или дольками. Чеснок очистите и мелко порубите или пропустите через пресс.
В глубокой сковороде поджарьте лук. Добавьте подготовленные баклажаны к луку, перемешайте и тушите на среднем огне около 5–7 минут, периодически помешивая. Если овощи начинают прилипать к сковороде, добавьте немного воды.
Затем добавьте помидоры, чеснок, соль, перец и сушеные травы по вкусу. Перемешайте и тушите под крышкой на небольшом огне еще около 15–20 минут до мягкости овощей.
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