Родительские субботы в Великий пост 2025: что можно и нельзя делать

Великий пост — время духовного очищения и молитвы. Особое место в этот период занимают родительские субботы — дни, когда принято поминать умерших родственников. Чем родительские дни в Великий пост отличаются от остальных, их традиции и запреты — в материале URA.RU.
История родительских суббот Великого поста
Родительские субботы во время Великого поста отличаются от других дней поминовения. В будние дни поста обычно не проводится полная литургия (кроме праздника Благовещения 7 апреля), а это значит, что в такие дни нельзя полноценно помянуть умерших. Поэтому Церковь выделила три особых дня для молитвы о них — вторую, третью и четвертую субботы Великого поста.
Кроме того, эти субботы связаны с поминовением людей, которые недавно умерли. Если кто-то умирал перед постом или во время него, то традиционные поминовения на 3-й, 9-й и 40-й дни нельзя было проводить в будние дни, когда нет полной литургии. Поэтому такие молитвы переносили на ближайшую субботу, когда в храмах служили панихиду и литургию. Со временем в эти дни стали молиться не только за недавно умерших, но и за их родственников, а потом и за всех усопших христиан. Так и появилась традиция особых заупокойных служб во 2-ю, 3-ю и 4-ю субботы Великого поста.
Даты родительских суббот Великого поста в 2025 году
В 2025 году Великий пост начался 3 марта и продлится до 19 апреля. А значит, родительские родительские субботы выпадают на следующие даты:
- 15 марта — вторая суббота Великого поста;
- 22 марта — третья суббота Великого поста;
- 29 марта — четвертая суббота Великого поста.
Традиции родительских суббот
В эти дни принято соблюдать определенные традиции, которые помогают выразить память и уважение к умершим:
- Посещение храма. В родительские субботы в церквях совершаются особые заупокойные богослужения — панихиды. Верующие подают записки с именами усопших, чтобы их помянули во время службы.
- Посещение кладбища. Многие в эти дни приходят на могилы родственников, чтобы убрать их, зажечь свечи и помолиться.
- Милостыня и добрые дела. В память об усопших принято раздавать милостыню, угощать нуждающихся постной едой или жертвовать на благотворительность.
- Постная трапеза. После службы дома устраивают поминальную трапезу, на которой подают постные блюда, например, кутью, блины без яиц и молока, каши и овощи.
Смысл родительских суббот: зачем поминать усопших
Родительские субботы — это время, когда верующие молятся за души своих умерших родственников, друзей и всех православных христиан. Смысл этого поминовения заключается в том, чтобы через молитву и добрые дела помочь душам усопших обрести покой и прощение грехов.
Церковь учит, что молитва за умерших — это проявление любви и заботы, ведь сами усопшие уже не могут молиться за себя. Поминая их, мы просим Бога о милости к ним, а также напоминаем себе о бренности земной жизни и важности духовной подготовки к вечности.
Почему усопших поминают в субботу — мнение священника
В Православной церкви уже на протяжении многих столетий существуют особые дни, посвященные памяти умерших родственников. По словам руководителя пресс-службы Кузбасской епархии, священника Вячеслава Ланского, выбор на субботу выпал не случайно. Это связано с церковным уставом Великого поста и предшествующих ему недель.
«Во время первых 40 дней Великого поста, известных как Четыредесятница, литургия Иоанна Златоуста, в рамках которой произносятся молитвы за усопших, проводится только по субботам», — сообщил Вячеслав Ланский. Священник также отметил, что каждая из родительских суббот связана с определенными историческими периодами и событиями.
Однако это не означает, что в другие дни церковь забывает о умерших. «Молитвы за покойных возносятся всегда, но существуют времена, когда они приобретают особую, всеохватывающую силу», — подчеркивает Ланский.
Кого поминать в родительские субботы
Название «родительские субботы» не означает, что поминают только родителей. В эти дни молятся не только за маму и папу, но и за всех умерших родственников, предков и близких людей.
В отличие от Вселенских родительских суббот (Мясопустной и Троицкой), когда молятся за всех христиан, в том числе тех, за кого некому помолиться (например, сирот), в субботы Великого поста на первое место выходит поминовение своих родных и близких. Но, конечно, в храмах молятся и за всех усопших христиан, чтобы никто не остался без молитвенной поддержки.
Как подготовиться к родительским субботам
Чтобы провести родительские субботы с пользой для души, можно заранее подготовиться:
- составить список имен усопших родственников для подачи записок в храме;
- приобрести свечи, которые можно поставить в церкви за упокой;
- подготовить постные блюда для поминальной трапезы или милостыни;
- прочитать дома заупокойные молитвы, если нет возможности посетить храм.
Обязательно ли ехать на кладбище в родительскую субботу
Церковь рекомендует в Родительскую субботу в первую очередь посетить церковную службу и помолиться за упокой душ усопших. Это считается наиболее значимым действием для поминовения. После службы, по желанию, можно посетить кладбище, чтобы почтить память близких на их могилах. Там можно помолиться самостоятельно или заказать заупокойную молитву у священника.
Что нельзя делать в родительские субботы
Родительские субботы — это дни тишины, молитвы и памяти, поэтому в поведении и делах нужно себя ограничить. А именно:
- Нельзя устраивать шумные застолья. Поминальная трапеза должна быть скромной и постной, без излишеств и алкоголя.
- Нельзя предаваться развлечениям. В эти дни не принято посещать увеселительные мероприятия, смотреть развлекательные передачи или устраивать праздники.
- Нельзя ругаться и ссориться. Родительские субботы — время мира и примирения, поэтому важно избегать конфликтов и злых слов.
- Нельзя заниматься тяжелой работой. Хотя строгого запрета на труд нет, Церковь советует посвятить этот день молитве и духовным делам, а не мирской суете.
- Нельзя злоупотреблять суевериями. Например, оставлять еду на могилах или верить в приметы, не связанные с церковными традициями, считается неправильным.
Даты других родительских суббот в 2025 году
Кроме дней Великого поста, в православном календаре есть и другие родительские субботы, когда принято поминать усопших. В 2025 году они выпадают на следующие даты:
- 22 февраля — Вселенская (Мясопустная) родительская суббота (перед Масленицей);
- 9 мая — День поминовения усопших воинов;
- 29 апреля — Радоница (день особого поминовения усопших, на второй неделе после Пасхи);
- 7 июня — Троицкая родительская суббота (накануне праздника Троицы);
- 11 сентября — День поминовения православных воинов;
- 1 ноября — Дмитриевская родительская суббота (накануне дня памяти святого Димитрия Солунского).
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