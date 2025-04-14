Козлов заявил, что в ЦФО начался сезон пожаров

Козлов: в ЦФО начался пожароопасный сезон на месяц раньше обычного
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В России раньше времени начался сезон пожаров, заявил Козлов
В России раньше времени начался сезон пожаров, заявил Козлов Фото:

В Центральном федеральном округе (ЦФО) начался весенний пожароопасный сезон на месяц раньше обычного из-за малоснежной зимы. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

«Весенний пожароопасный сезон на месяц раньше наступил в Центральном, Приволжском и Дальневосточном округе. Это связано с малоснежной зимой, и пик пожарной опасности придется как раз на конец апреля — начало мая, и к середине мая мы подойдем к пику», — заявил Козлов. Об этом он сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным и членами правительства.

Министр подчеркнул, что для борьбы с возможными лесными пожарами в России задействованы значительные силы, включая более 28 тысяч человек. Как отметил глава МЧС Александр Куренков, пожароопасный сезон начался уже в 69 регионах России.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение МЧС активно и своевременно бороться с лесными пожарами в регионах страны. По его словам, у страны достает сил и средств для борьбы с их последствиями.

По прогнозам Росгидромета, повышение пожарной опасности в регионах ЦФО ожидается с мая. Пика она достигнет в июле.

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В Центральном федеральном округе (ЦФО) начался весенний пожароопасный сезон на месяц раньше обычного из-за малоснежной зимы. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. «Весенний пожароопасный сезон на месяц раньше наступил в Центральном, Приволжском и Дальневосточном округе. Это связано с малоснежной зимой, и пик пожарной опасности придется как раз на конец апреля — начало мая, и к середине мая мы подойдем к пику», — заявил Козлов. Об этом он сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным и членами правительства. Министр подчеркнул, что для борьбы с возможными лесными пожарами в России задействованы значительные силы, включая более 28 тысяч человек. Как отметил глава МЧС Александр Куренков, пожароопасный сезон начался уже в 69 регионах России. Президент РФ Владимир Путин дал поручение МЧС активно и своевременно бороться с лесными пожарами в регионах страны. По его словам, у страны достает сил и средств для борьбы с их последствиями. По прогнозам Росгидромета, повышение пожарной опасности в регионах ЦФО ожидается с мая. Пика она достигнет в июле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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