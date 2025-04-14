Козлов заявил, что в ЦФО начался сезон пожаров

В Центральном федеральном округе (ЦФО) начался весенний пожароопасный сезон на месяц раньше обычного из-за малоснежной зимы. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
«Весенний пожароопасный сезон на месяц раньше наступил в Центральном, Приволжском и Дальневосточном округе. Это связано с малоснежной зимой, и пик пожарной опасности придется как раз на конец апреля — начало мая, и к середине мая мы подойдем к пику», — заявил Козлов. Об этом он сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным и членами правительства.
Министр подчеркнул, что для борьбы с возможными лесными пожарами в России задействованы значительные силы, включая более 28 тысяч человек. Как отметил глава МЧС Александр Куренков, пожароопасный сезон начался уже в 69 регионах России.
Президент РФ Владимир Путин дал поручение МЧС активно и своевременно бороться с лесными пожарами в регионах страны. По его словам, у страны достает сил и средств для борьбы с их последствиями.
По прогнозам Росгидромета, повышение пожарной опасности в регионах ЦФО ожидается с мая. Пика она достигнет в июле.
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