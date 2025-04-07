В Минприроды назвали дату пиковой пожарной опасности в России

По прогнозам Росгидромета, в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) с мая ожидается повышение пожарной опасности, которая достигнет своего пика в июле. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.
«По прогнозам Росгидромета, пожарная опасность начнет повышаться к маю, а пик ожидается в июле», — говорится в сообщении пресс-службы Минприроды, их данные передает «Интерфакс». В связи с высокой плотностью населения в ЦФО, любое возгорание может привести к задымлению городов, что усугубляет ситуацию.
В понедельник прошло совещание руководителей МЧС и Минприроды, Александра Куренкова и Александра Козлова соответственно, посвященное вопросам предупреждения природных пожаров и минимизации их последствий. Козлов подчеркнул необходимость организации работы таким образом, чтобы была возможность оперативно выявлять возгорания и привлекать необходимые ресурсы для их ликвидации уже в первые сутки.
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