В Минприроды назвали дату пиковой пожарной опасности в России

Минприроды: пик пожарной опасности ожидается в июле
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Опасность пожаров будет повышаться к лету, сообщили в Минприроды
Опасность пожаров будет повышаться к лету, сообщили в Минприроды Фото:

По прогнозам Росгидромета, в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) с мая ожидается повышение пожарной опасности, которая достигнет своего пика в июле. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.

«По прогнозам Росгидромета, пожарная опасность начнет повышаться к маю, а пик ожидается в июле», — говорится в сообщении пресс-службы Минприроды, их данные передает «Интерфакс». В связи с высокой плотностью населения в ЦФО, любое возгорание может привести к задымлению городов, что усугубляет ситуацию.

В понедельник прошло совещание руководителей МЧС и Минприроды, Александра Куренкова и Александра Козлова соответственно, посвященное вопросам предупреждения природных пожаров и минимизации их последствий. Козлов подчеркнул необходимость организации работы таким образом, чтобы была возможность оперативно выявлять возгорания и привлекать необходимые ресурсы для их ликвидации уже в первые сутки.

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По прогнозам Росгидромета, в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) с мая ожидается повышение пожарной опасности, которая достигнет своего пика в июле. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды. «По прогнозам Росгидромета, пожарная опасность начнет повышаться к маю, а пик ожидается в июле», — говорится в сообщении пресс-службы Минприроды, их данные передает «Интерфакс». В связи с высокой плотностью населения в ЦФО, любое возгорание может привести к задымлению городов, что усугубляет ситуацию. В понедельник прошло совещание руководителей МЧС и Минприроды, Александра Куренкова и Александра Козлова соответственно, посвященное вопросам предупреждения природных пожаров и минимизации их последствий. Козлов подчеркнул необходимость организации работы таким образом, чтобы была возможность оперативно выявлять возгорания и привлекать необходимые ресурсы для их ликвидации уже в первые сутки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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