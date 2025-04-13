Запрет для большегрузов, форум трудовой доблести и капремонт домов в ЯНАО: события дня

В ЯНАО отремонтируют 36 многоквартирных домов (архивное фото)
На марафон «Знание.Первые» в Салехарде приедет депутат Госдумы Анатолий Вассерман и военкор Гусейн Гусейнов, большегрузам запретят ездить по автодорогам округа и в ЯНАО определили сколько домой отремонтируют за летний сезон. Об этих и других событиях, читайте в подборке URA.RU.
- На просветительском марафоне «Знание.Первые» выступят лидеры общественного мнения, депутаты, военкоры, спортсмены и ученые. Среди звезд мероприятия — Анатолий Вассерман, Гусейн Гусейнов и Денис Арапов;
- Движение большегрузов по дорогам регионального и муниципального значения ограничат в ЯНАО в период таяния снега. Сроки ограничения стартуют с 15 апреля;
- На Ямале стартовала заявочная кампания на поездки в летние оздоровительные лагеря. За сезон отдохнут более 7 000 детей из округа и подшефной Волновахи (ДНР);
- В Салехарде открылся Всероссийский форум городов трудовой доблести. В рамках мероприятия правительство ЯНАО и Национальный центр исторической памяти подписали соглашение о сотрудничестве;
- В ЯНАО капремонт проведут в 36 деревянных многоквартирных домах. Больше всего домов отремонтируют в Лабытнанги;
- Средние зарплаты учителей в ЯНАО стали вторыми по России. Больше педагоги получают только на Чукотке.
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