Путин смутил работницу вопросом про уровень зарплаты

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Женщина не назвала размер своей зарплаты в ответ на вопрос Путина
Женщина не назвала размер своей зарплаты в ответ на вопрос Путина Фото:

Президент России Владимир Путин смутил сотрудницу мебельной компании вопросом о ее заработной плате во время совещания. Работница не смогла ответить на этот вопрос.

«А уровень заработной платы... Сколько вам платят?» — спросил Путин. Трансляция совещания велась в официальном telegram-канале Кремля. Женщина ответила, что ей достаточно, но не стала подробно обсуждать свою зарплату. Ранее сообщалось, что работники фабрики получают от 70 тысяч рублей в месяц.

В декабре 2025 года средняя зарплата в России ожидается на уровне 140 тысяч рублей, что на 57% превышает показатели января того же года и на 40% выше среднегодовых значений. Экономист Игорь Балынин указывает, что рост зарплат связан с увеличением минимального размера оплаты труда, который в 2024 году вырос на 16,6%.

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Президент России Владимир Путин смутил сотрудницу мебельной компании вопросом о ее заработной плате во время совещания. Работница не смогла ответить на этот вопрос. «А уровень заработной платы... Сколько вам платят?» — спросил Путин. Трансляция совещания велась в официальном telegram-канале Кремля. Женщина ответила, что ей достаточно, но не стала подробно обсуждать свою зарплату. Ранее сообщалось, что работники фабрики получают от 70 тысяч рублей в месяц. В декабре 2025 года средняя зарплата в России ожидается на уровне 140 тысяч рублей, что на 57% превышает показатели января того же года и на 40% выше среднегодовых значений. Экономист Игорь Балынин указывает, что рост зарплат связан с увеличением минимального размера оплаты труда, который в 2024 году вырос на 16,6%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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