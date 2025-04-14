Путин смутил работницу вопросом про уровень зарплаты

Президент России Владимир Путин смутил сотрудницу мебельной компании вопросом о ее заработной плате во время совещания. Работница не смогла ответить на этот вопрос.
«А уровень заработной платы... Сколько вам платят?» — спросил Путин. Трансляция совещания велась в официальном telegram-канале Кремля. Женщина ответила, что ей достаточно, но не стала подробно обсуждать свою зарплату. Ранее сообщалось, что работники фабрики получают от 70 тысяч рублей в месяц.
В декабре 2025 года средняя зарплата в России ожидается на уровне 140 тысяч рублей, что на 57% превышает показатели января того же года и на 40% выше среднегодовых значений. Экономист Игорь Балынин указывает, что рост зарплат связан с увеличением минимального размера оплаты труда, который в 2024 году вырос на 16,6%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.