Россиянам пообещали резкий рост зарплат к декабрю

Экономист Балынин: средняя зарплата россиян в декабре на 57% превысит январскую
© Служба новостей «URA.RU»
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В декабре этого года средняя зарплата россиян составит около 140 тысяч рублей
В декабре этого года средняя зарплата россиян составит около 140 тысяч рублей Фото:

В декабре 2025 года ожидается, что средняя зарплата в России достигнет 140 тысяч рублей. Это на 57% превышает показатели января того же года и на 40% выше среднегодовых значений. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Средняя заработная плата во втором полугодии 2025 года по отношению к первому полугодию 2025 года увеличится, в этом у меня нет никаких сомнений. Прежде всего, это связано с повышением минимального размера оплаты труда. В этом году МРОТ вырос на 16,6%», — заявил Балынин для «Газеты.Ru». 

Кроме того, значительное влияние на рост зарплат оказывают новогодние премии, выплачиваемые в декабре. Например, в 2021 году декабрьская зарплата была на 30-40% выше среднегодовой, в 2024 году этот показатель составил 46,29%, а в 2025 году ожидается увеличение на 40%, прокомментировал Балынин. Он также отметил, что в январе текущего года средняя зарплата составила около 89 тысяч рублей. Отмечается, что это на 19% выше показателя за январь предыдущего года, когда средняя зарплата равнялась 75 тысячам рублей.

Ранее сообщалось, что с 2026 года россиян ждет двойное повышение пенсий. Процедура индексации страховых пенсий в России будет проходить в два этапа: первоначально пенсии будут корректироваться на уровень инфляции, а затем будет производиться дополнительная индексация, основанная на доходах Социального фонда (СФР). Также СФР получит возможность устанавливать региональные надбавки к пенсиям. Так, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил, что в 2026 году уровень инфляции достигнет 4-5%, а доходы СФР могут увеличиться на 2-3%. Данный метод индексации позволит повысить размер пенсий не только в связи с инфляцией, но и благодаря общему экономическому росту и увеличению зарплат в стране.

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В декабре 2025 года ожидается, что средняя зарплата в России достигнет 140 тысяч рублей. Это на 57% превышает показатели января того же года и на 40% выше среднегодовых значений. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. «Средняя заработная плата во втором полугодии 2025 года по отношению к первому полугодию 2025 года увеличится, в этом у меня нет никаких сомнений. Прежде всего, это связано с повышением минимального размера оплаты труда. В этом году МРОТ вырос на 16,6%», — заявил Балынин для «Газеты.Ru».  Кроме того, значительное влияние на рост зарплат оказывают новогодние премии, выплачиваемые в декабре. Например, в 2021 году декабрьская зарплата была на 30-40% выше среднегодовой, в 2024 году этот показатель составил 46,29%, а в 2025 году ожидается увеличение на 40%, прокомментировал Балынин. Он также отметил, что в январе текущего года средняя зарплата составила около 89 тысяч рублей. Отмечается, что это на 19% выше показателя за январь предыдущего года, когда средняя зарплата равнялась 75 тысячам рублей. Ранее сообщалось, что с 2026 года россиян ждет двойное повышение пенсий. Процедура индексации страховых пенсий в России будет проходить в два этапа: первоначально пенсии будут корректироваться на уровень инфляции, а затем будет производиться дополнительная индексация, основанная на доходах Социального фонда (СФР). Также СФР получит возможность устанавливать региональные надбавки к пенсиям. Так, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил, что в 2026 году уровень инфляции достигнет 4-5%, а доходы СФР могут увеличиться на 2-3%. Данный метод индексации позволит повысить размер пенсий не только в связи с инфляцией, но и благодаря общему экономическому росту и увеличению зарплат в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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