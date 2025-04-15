Покупать готовое жилье стало выгоднее, чем строящееся

Стоимость строящихся квартир в России завышена на 7-15%, из-за чего стало выгоднее покупать готовое жилье. О том, что инвестиции в новостройки теряют свою привлекательность в интервью URA.RU рассказал почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. По его словам, застройщики завышают цены на возводимое жилье, чтобы поддерживать миф «на котловане дешевле».
«В экономически активных городах квартиры в строящихся домах сегодня по факту на 7-15% дороже готовых. Некоторые аналитики в исследованиях говорят даже о разнице в 20-30%. Это грозит перетоком покупателей на вторичный рынок, если речь не идет о льготной ипотеке», — рассказал риэлтор.
По словам эксперта, ежеквартальное или ежемесячное повышение цен застройщиками много лет позволяло продавать им недостроенные «квадраты», потому что дольщики хоть и рисковали, но рассчитывали на рост своих вложений в будущем. Это правило перестало работать из-за ценового дисбаланса. Для того чтобы продать уже построенное жилье, придется снижать ценники.
«Высокие цены при дорогих коммерческих кредитах ведут к сокращению покупок в новостройках. А так как приток денег на счета эскроу замедлился, растут риски задержки строительства. А в некоторых случаях — и банкротства застройщиков», — рассказал Константин Апрелев.
В то же время, сделки на вторичке сегодня тоже не растут, потому что для готового жилья банки дают кредиты по очень высоким ставкам — от 25 до 30%. С 1 апреля 2025 года семейную ипотеку частично распространили на вторичный рынок в регионах РФ с низким уровнем строительства. Но она пока доступна жителям 901 города.
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