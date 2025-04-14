Бумаги не готовы: затянувшееся банкротство пермского оборонного завода вновь не состоялось

Суд во второй раз отложил завершение процедуры банкротства пермского ЗиДа
© Служба новостей «URA.RU»
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Процесс банкротства предприятия растянулся на рекордных 19 лет
Процесс банкротства предприятия растянулся на рекордных 19 лет Фото:

Рассмотрение заявления конкурсного управляющего Льва Шляпина о завершении процедуры банкротства пермского оборонного завода имени Дзержинского (ЗиДа) вновь отложено. Такое решение 14 апреля принял Арбитражный суд Пермского края.

«Отложено рассмотрение ходатайства Льва Шляпина о завершении процедуры банкротства ФГУП „Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского“», — на судебное решение ссылается «Коммерсант-Прикамье». Новое слушание по делу проведут 30 апреля. Срок изменился из-за отсутствия необходимых документов.

Конкурсный управляющий в конце марта ходатайствовал об окончании рекордной по своей продолжительности процедура банкротства ЗиДа. В самом начале апреле — обсуждение перенесли в первый раз. Ранее Шляпину удалось распродать все активы предприятия.

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Рассмотрение заявления конкурсного управляющего Льва Шляпина о завершении процедуры банкротства пермского оборонного завода имени Дзержинского (ЗиДа) вновь отложено. Такое решение 14 апреля принял Арбитражный суд Пермского края. «Отложено рассмотрение ходатайства Льва Шляпина о завершении процедуры банкротства ФГУП „Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского“», — на судебное решение ссылается «Коммерсант-Прикамье». Новое слушание по делу проведут 30 апреля. Срок изменился из-за отсутствия необходимых документов. Конкурсный управляющий в конце марта ходатайствовал об окончании рекордной по своей продолжительности процедура банкротства ЗиДа. В самом начале апреле — обсуждение перенесли в первый раз. Ранее Шляпину удалось распродать все активы предприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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