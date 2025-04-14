Бумаги не готовы: затянувшееся банкротство пермского оборонного завода вновь не состоялось

Рассмотрение заявления конкурсного управляющего Льва Шляпина о завершении процедуры банкротства пермского оборонного завода имени Дзержинского (ЗиДа) вновь отложено. Такое решение 14 апреля принял Арбитражный суд Пермского края.
«Отложено рассмотрение ходатайства Льва Шляпина о завершении процедуры банкротства ФГУП „Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского“», — на судебное решение ссылается «Коммерсант-Прикамье». Новое слушание по делу проведут 30 апреля. Срок изменился из-за отсутствия необходимых документов.
Конкурсный управляющий в конце марта ходатайствовал об окончании рекордной по своей продолжительности процедура банкротства ЗиДа. В самом начале апреле — обсуждение перенесли в первый раз. Ранее Шляпину удалось распродать все активы предприятия.
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