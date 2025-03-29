Рекордная по своей продолжительности процедура банкротства пермского завода может скоро завершиться

В деле о банкротстве ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского» (ЗиД) вскоре может быть поставлена точка. На 2 апреля назначено рассмотрение ходатайства конкурсного управляющего о завершении всей процедуры, пишет «Коммерсант-Прикамье».
«От конкурсного управляющего ЗиДа 25 марта поступило <...> ходатайство о завершении процедуры конкурсного производства. Управляющий завершил распродажу имущества должника-банкрота» — передает издание.
Процедуру банкротства завода запустили в марте 2006 года. На данный момент — это самый продолжительный процесс в Прикамье. На это ушло 19 лет. Впервые имущественный комплекс предприятия попытались продать в 2014 году. Но тогда торги не состоялись.
В 2023 году новым собственником активов ЗиДа стал «Курганприбор». Сумма сделки составила 725 млн рублей. Последнее имущество распродали в мае текущего года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!