29 марта 2025
28 марта 2025

Рекордная по своей продолжительности процедура банкротства пермского завода может скоро завершиться

«Коммерсант-Прикамье»: банкротство ЗиДа завершиться по ходатайству управляющего
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод специализировался на выпуске оборонной и гражданской продукции
Завод специализировался на выпуске оборонной и гражданской продукции Фото:

В деле о банкротстве ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского» (ЗиД) вскоре может быть поставлена точка. На 2 апреля назначено рассмотрение ходатайства конкурсного управляющего о завершении всей процедуры, пишет «Коммерсант-Прикамье».

«От конкурсного управляющего ЗиДа 25 марта поступило <...> ходатайство о завершении процедуры конкурсного производства. Управляющий завершил распродажу имущества должника-банкрота» — передает издание.

Процедуру банкротства завода запустили в марте 2006 года. На данный момент — это самый продолжительный процесс в Прикамье. На это ушло 19 лет. Впервые имущественный комплекс предприятия попытались продать в 2014 году. Но тогда торги не состоялись.

В 2023 году новым собственником активов ЗиДа стал «Курганприбор». Сумма сделки составила 725 млн рублей. Последнее имущество распродали в мае текущего года.

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В деле о банкротстве ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского» (ЗиД) вскоре может быть поставлена точка. На 2 апреля назначено рассмотрение ходатайства конкурсного управляющего о завершении всей процедуры, пишет «Коммерсант-Прикамье». «От конкурсного управляющего ЗиДа 25 марта поступило <...> ходатайство о завершении процедуры конкурсного производства. Управляющий завершил распродажу имущества должника-банкрота» — передает издание. Процедуру банкротства завода запустили в марте 2006 года. На данный момент — это самый продолжительный процесс в Прикамье. На это ушло 19 лет. Впервые имущественный комплекс предприятия попытались продать в 2014 году. Но тогда торги не состоялись. В 2023 году новым собственником активов ЗиДа стал «Курганприбор». Сумма сделки составила 725 млн рублей. Последнее имущество распродали в мае текущего года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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