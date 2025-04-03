03 апреля 2025

Рекордная процедура банкротства пермского оборонного завода была отложена

«Коммерсант-Прикамье»: суд отложил завершение процедуры банкротства ЗиДа
© Служба новостей «URA.RU»
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Конкурсный управляющий завершил распродажу активов должника
Конкурсный управляющий завершил распродажу активов должника Фото:

В Перми рассмотрение ходатайства о завершении процедуры банкротства ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского» (ЗиД) отложено до середины февраля. Такое решение принял Арбитражный суд Пермского края.

«Завершение процедуры банкротства ЗиДа было отложено», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». Источник СМИ на заводе объяснил, что еще не все необходимые документы были подготовлены. Очередное заседание назначено на 14 апреля.

Ранее управляющий ходатайствовал о завершении процедуры конкурсного производства. Все имущество предприятия удалось продать. Процесс банкротства затянулся на 19 лет.

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В Перми рассмотрение ходатайства о завершении процедуры банкротства ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского» (ЗиД) отложено до середины февраля. Такое решение принял Арбитражный суд Пермского края. «Завершение процедуры банкротства ЗиДа было отложено», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». Источник СМИ на заводе объяснил, что еще не все необходимые документы были подготовлены. Очередное заседание назначено на 14 апреля. Ранее управляющий ходатайствовал о завершении процедуры конкурсного производства. Все имущество предприятия удалось продать. Процесс банкротства затянулся на 19 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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