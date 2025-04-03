Рекордная процедура банкротства пермского оборонного завода была отложена

Конкурсный управляющий завершил распродажу активов должника
В Перми рассмотрение ходатайства о завершении процедуры банкротства ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского» (ЗиД) отложено до середины февраля. Такое решение принял Арбитражный суд Пермского края.
«Завершение процедуры банкротства ЗиДа было отложено», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». Источник СМИ на заводе объяснил, что еще не все необходимые документы были подготовлены. Очередное заседание назначено на 14 апреля.
Ранее управляющий ходатайствовал о завершении процедуры конкурсного производства. Все имущество предприятия удалось продать. Процесс банкротства затянулся на 19 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!